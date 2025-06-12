睽违14年再访台！金泰希赞「台湾变美了！」逛夜市却不敢大吃忍得好辛苦！

韩国女神金泰希於6月12日来台为医美产品代言，一袭露肩浅蓝色高衩礼服露出她的美腿，状态极好的她，本人更是相当白皙透亮，让全场众多媒体以及参与活动的贵宾们纷纷抢拍她的美貌。

金泰希犹记上次来台应该已经是14年前，也依稀记得台湾的美食珍珠奶茶以及一些甜点，昨日抵台的她也吃到了火焰烤鸭，还有许多她叫不出名字的小菜，她大赞台湾食物的口味偏清淡，没有太多辛香料的调味，对维持美貌以及身体健康有所帮助。她也表示多年未访台，觉得台湾的街道上，建筑变得更新颖，景色变得更美了。





金泰希昨日也到了夜市走走，但想到今日的活动，让她不敢放胆大吃，忍住了食欲。而她也因为必须时常站在镜头前，所以平时比较不吃油腻和咸的东西。平常自己对於身材管理也都会进行运动，当然也少不了饮食管理跟作息正常，有时候也会借助一些医美课程来保养。





这一次她会为医美代言，主要是对它们的信任，金泰希表示该品牌的医美设备保证只用正品，加上医疗团队相当专业，更能够依照使用者的状态进行高度客制化的疗程。金泰希也表示自己在工作以外的时间，也必须做些家务以及育儿，如果想要在短时间内有明显的效果，就会考量电波这一类的产品，自己也时常搜集一些医美相关资讯。





最近很多人会飞到韩国做医美，金泰希觉得不论是在台湾或是在韩国的女性，应该都会希望自己的外型不明显地变美或是变小，这样自然不著痕迹的方式，选择电波类产品相当合适。她也希望自己之后能够与家人一起来台旅游，到处吃吃喝喝逛逛，也一起体验一下医美课程。最后金泰希也勉励女生们要活出独特的自己，不需要看网路资讯而跟风，独特的自己才是最迷人最美的。



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