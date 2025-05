KPOP台湾灶咖大赛常胜军MAMAMOO队长颂 宣布参赛！6月22日登台

KPOP台湾灶咖大赛常胜军MAMAMOO再度宣布参赛!队长颂乐(Solar)将於2025年6月22日来台举办个人粉丝演唱会《Solar FAN CONCERT Floating Free : Between in TAIPEI》。近日推出首支中文单曲《Floating Free》的消息曝光,也让粉丝更加期待,在活动现场是否能有机会亲耳听见这首中文新作。本次演出门票将於5月25日(周日)上午11点正式开卖,购票通路为 Ticket Plus 远大售票系统与全台7-ELEVEN ibon 机台。

身为2024年最常来台的K-POP明星之一,韩国人气女团MAMAMOO队长颂乐(金容仙)今年初在台北举行TALK CONCERT时曾表示:「2025年也想继续常来台湾!」积极展现对於蝉联「最常访台之韩国艺人」这个头衔的企图心。如今这句话即将成真,6月22日,她将再次踏上熟悉的舞台,在台北国际会议中心(TICC)举办《Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI》。活动也依票种设计多项专属福利,特定区域购票者将有机会抽中1对1合照、1:10团体合照、欢送活动、彩排场、签名海报等丰富内容,所有票价皆附赠独家小卡作为纪念。

作为MAMAMOO的主唱,颂乐的实力自然毋庸置疑,不仅唱功深厚,也积极参与词曲创作,是一位兼具才华与实力的全方位歌手。2024年,她有音乐剧演出,还推出个人迷你专辑《COLOURS》,展开个人巡回与谈话型演唱会,累积多项亮眼演艺表现。音乐之外,她经营的个人YouTube频道《SOLARSIDO》已累积超过320万订阅,颂乐经常在巡演途中记录各地美食与景点,像是去年在高雄尝试20人份芒果刨冰、在东京挑战100碗荞麦面等影片,展现活泼真实的一面,今年再度访台,会留下什么样的影像纪录,也令人十分期待。



颂乐也兴奋地表示:「真的很开心这次能以FAN CON的形式和大家见面!我超想念台湾的牛肉面,也希望这次能吃到想念许久的芒果冰,当然,最想念的还是我们的MOO MOO和容顺们啦!」她也透露,这次演出不仅会带来精彩舞台,更准备了许多与粉丝互动的惊喜时光,要跟粉丝约定,「6月22日一起在TICC见面吧!」

颂乐的演出实力加上现场表演魅力,以及其真诚互动始终深受粉丝喜爱,2025年,她将再度带著全新的能量与大家见面。这场演唱会门票将於5月25日上午11点正式开卖,购票可透过 Ticket Plus 远大售票系统与全台7-11 ibon 机台,更多售票讯息请洽询主办单位SHOWOFFICE。



Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI

演出时间|2025年06月22日(日) 17:00

演出地点|TICC台北国际会议中心

演出地址|台北市信义区信义路五段一号

活动票价|座席A区$5,800 / 座席B区$4,800 / 座席C区$3,800 / 座席D区$2,800 / 身心席$ 2,800

起售时间|2025/05/25 11:00

购票方式|Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买|Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址|https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

