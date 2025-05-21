KPOP台湾灶咖大赛常胜军MAMAMOO队长颂 宣布参赛！6月22日登台

KPOP台湾灶咖大赛常胜军MAMAMOO再度宣布参赛！队长颂乐（Solar）将於2025年6月22日来台举办个人粉丝演唱会《Solar FAN CONCERT Floating Free : Between in TAIPEI》。近日推出首支中文单曲《Floating Free》的消息曝光，也让粉丝更加期待，在活动现场是否能有机会亲耳听见这首中文新作。本次演出门票将於5月25日（周日）上午11点正式开卖，购票通路为 Ticket Plus 远大售票系统与全台7-ELEVEN ibon 机台。

身为2024年最常来台的K-POP明星之一，韩国人气女团MAMAMOO队长颂乐（金容仙）今年初在台北举行TALK CONCERT时曾表示：「2025年也想继续常来台湾！」积极展现对於蝉联「最常访台之韩国艺人」这个头衔的企图心。如今这句话即将成真，6月22日，她将再次踏上熟悉的舞台，在台北国际会议中心（TICC）举办《Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI》。活动也依票种设计多项专属福利，特定区域购票者将有机会抽中1对1合照、1:10团体合照、欢送活动、彩排场、签名海报等丰富内容，所有票价皆附赠独家小卡作为纪念。

作为MAMAMOO的主唱，颂乐的实力自然毋庸置疑，不仅唱功深厚，也积极参与词曲创作，是一位兼具才华与实力的全方位歌手。2024年，她有音乐剧演出，还推出个人迷你专辑《COLOURS》，展开个人巡回与谈话型演唱会，累积多项亮眼演艺表现。音乐之外，她经营的个人YouTube频道《SOLARSIDO》已累积超过320万订阅，颂乐经常在巡演途中记录各地美食与景点，像是去年在高雄尝试20人份芒果刨冰、在东京挑战100碗荞麦面等影片，展现活泼真实的一面，今年再度访台，会留下什么样的影像纪录，也令人十分期待。



颂乐也兴奋地表示：「真的很开心这次能以FAN CON的形式和大家见面！我超想念台湾的牛肉面，也希望这次能吃到想念许久的芒果冰，当然，最想念的还是我们的MOO MOO和容顺们啦！」她也透露，这次演出不仅会带来精彩舞台，更准备了许多与粉丝互动的惊喜时光，要跟粉丝约定，「6月22日一起在TICC见面吧！」

颂乐的演出实力加上现场表演魅力，以及其真诚互动始终深受粉丝喜爱，2025年，她将再度带著全新的能量与大家见面。这场演唱会门票将於5月25日上午11点正式开卖，购票可透过 Ticket Plus 远大售票系统与全台7-11 ibon 机台，更多售票讯息请洽询主办单位SHOWOFFICE。



Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI

演出时间｜2025年06月22日（日） 17:00

演出地点｜TICC台北国际会议中心

演出地址｜台北市信义区信义路五段一号

活动票价｜座席A区$5,800 / 座席B区$4,800 / 座席C区$3,800 / 座席D区$2,800 / 身心席$ 2,800

起售时间｜2025/05/25 11:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

身障购买｜Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址｜https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

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