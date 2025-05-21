【韩网热门】韩媒踢爆金赛纶高三时的男友为知名7人团男爱豆！网友：那又怎样

韩媒「moneytoday」独家报导，已故演员金赛纶在2018年前后与一位知名年长偶像男星交往。 虽然其家属曾表示金赛纶於2015年至2021年间与演员金秀贤交往，但也有指出她与其他男性交往的时期与此重叠。

根据5月21日《Money Today》的综合采访报导，金赛纶大约在2018年与年长的知名偶像成员A某交往。 两人在2019年初短暂分手，后於2022年初至中期重新联系，当时正值金赛纶因酒驾事故而遭遇舆论风波。 据悉，A某当时曾向生活陷入困难的金赛纶借出巨款支援她。

金赛纶并未对这段关系保密，曾向身边的熟人介绍A某是自己的男朋友。 两人於2023年初正式分手，但据称一直保持联络至去年。一位演艺圈相关人士表示：「金赛纶即便与A某分手后，也持续以朋友身份来往。 提及她与A某的交往，仅是为了厘清与金秀贤的交往时期，并非要对A某进行无分寸的人肉搜索。」部份传言称，金赛纶曾与一位出身七人男子偶像团体的成员交往，但据了解此说法并不属实。



YouTube频道「横竖研究所」爆料金赛纶自国中三年级的2015年末至2021年7月与金秀贤交往。 此主张的依据是金赛纶生前疑似发给熟人的简讯内容。

不过，该主张中存在与事实不符之处。 包括她於2019年与A某的交往、2021至2022年间与歌手WOODZ的恋情，以及2016年与2018年也各有不同男友。 另外，金秀贤在2016年至2019年间，据称也与一位偶像出身的女演员交往了三年。



韩国网友评论：（本社韩网热门均搬运自韩网，仅做翻译！！！）

1. 就算赛纶同时交往了1000个人也不是犯罪。 但金秀贤跟一个未成年交往、甚至导致对方死亡，这才是铁证如山的犯罪

2. 为什么一直扯到WOODZ啊？

3. 寄给未成年人的影片和信件本身就已经是问题了

4. 骂金秀贤就可以，替他说句话就不行吗？ 这些黑评应该才是真正的母胎单身吧。 信件和「辣炖鸡事件」我不觉得是调情，是金赛纶先联络他的，当兵休假时也根本没出来见面

5. 还在这样，真的太丢脸了

6. 想怎样啦... 每次快忘了就会有「狱中守护者」自己来复活话题

7. 我刚刚还去看了那个被说是造假的事件贴，最后也有很多留言说金秀贤好像真的很冤。 真的好恶，别这么鄙贱地活著好吗？

8. 「金赛纶先联络他，当兵休假也没见面」这样讲的人，你当时有在场吗？ 哈哈哈这幻想真的够猛的，这样还敢说你们是正常人？

9. 2018年的话就是「鸡汤事件」那时候吧，金赛纶19岁还是未成年。 我也不信横研所，不管是横研所还是金秀贤，去法院证明清楚吧。 那个偶像男朋友也应该会有证据不是吗？ 「交往过偶像男」这种也是李镇浩和张辰两人说的而已，怎么能100%相信他们说的？ 有证据的一方提交给法院，判决出来自然会知道真相

10. 真的太恶心了...... 拜托放过已经离开的人吧。

11. 原PO你就算再怎么吵，金秀贤曾跟未成年交往的事实也不会消失啦，每次快被人忘了就被你们自己拖上热门话题重新提起，笑死ᄏᄏᄏᄏ

12. 你沉醉在「我不看横研所」的自我陶醉中，但侮辱已故者就没问题？

13. 当事人都去世了，对方也不会开口，那你到底是从谁那里确认的？

14. 这根本是「她身边男人很多，为什么就针对我」的逻辑吧ᄏᄏᄏ如果那报导是真的，那个人是在金赛纶困难时借钱帮助她的，是个好人啊

15. 这有什么重要？

16. 所以然后呢？

17. 然后呢，所以跟未成年交往的事实就会消失？ ㅋㅋㅋㅋ

18. 太烦了，这样闹有什么用？

19. 我对金赛纶的历任男友根本没兴趣，我只想知道她什么时候和金秀贤交往的ᄏᄏᄏ

20. 这跟我有什么关系？ 反正金秀贤是肮脏的家伙这件事没变

21. 遗属都做了鉴识，把已故者亲笔写的信、鸡汤事件、内衣影片全都公开了，结果还是有人疯狂否认，最后连鉴识原档都拿出来了，现在还能乱搞，真的是服了。 根本是不想相信所以假装看不到，还说没证据？ 嘴上骂横研所，结果转头又说「金秀贤看起来好冤好可怜」的这些留言，让我见识到人类到底能多卑鄙，恶心到极点

22. 事实：长这么大还去跟国中未成年谈恋爱的人就该退圈，别人的恋情不关我事

23. 所以到底想怎样，金秀贤对金赛纶做的事就这样一笔勾销？

24. 真的笑死人，还以为扯其他男艺人出来就能脱身吗ᄏᄏᄏᄏ只会越扯越黑，形象只会更烂，牵扯的女星、男星太多，娱乐圈生涯大概完了吧？ 当初酒驾事件爆出时就该好好承担，为什么只有金赛纶被媒体掘地三尺，金秀贤却被庇护？ 如果不是太冤，会在生日那天选择自杀吗？ 就算撇开未成年恋情不谈，被操作舆论抹杀这件事就够她崩溃了

25. 拿不能发声的已故者来洗白、转移焦点，还这样传来传去替他护航，你们不觉得羞耻吗？ 就算疯男人也要有个度，看到你们我都替你们感到丢脸

26. 原PO你真的笑死人，是恋男脑粉无误ᄏᄏᄏᄏᄏ看留言反应就知道这不是你想要的结局吧？

27. ？ 所以呢？？

28. 所以你到底想怎样啦？

29. 原PO你太恶心了

30. 够了吧，真的ᅲ

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