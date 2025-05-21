KPOP台灣灶咖大賽常勝軍MAMAMOO隊長頌 宣布參賽！6月22日登台

KPOP台灣灶咖大賽常勝軍MAMAMOO再度宣布參賽！隊長頌樂（Solar）將於2025年6月22日來台舉辦個人粉絲演唱會《Solar FAN CONCERT Floating Free : Between in TAIPEI》。近日推出首支中文單曲《Floating Free》的消息曝光，也讓粉絲更加期待，在活動現場是否能有機會親耳聽見這首中文新作。本次演出門票將於5月25日（週日）上午11點正式開賣，購票通路為 Ticket Plus 遠大售票系統與全台7-ELEVEN ibon 機台。

身為2024年最常來台的K-POP明星之一，韓國人氣女團MAMAMOO隊長頌樂（金容仙）今年初在台北舉行TALK CONCERT時曾表示：「2025年也想繼續常來台灣！」積極展現對於蟬聯「最常訪台之韓國藝人」這個頭銜的企圖心。如今這句話即將成真，6月22日，她將再次踏上熟悉的舞台，在台北國際會議中心（TICC）舉辦《Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI》。活動也依票種設計多項專屬福利，特定區域購票者將有機會抽中1對1合照、1:10團體合照、歡送活動、彩排場、簽名海報等豐富內容，所有票價皆附贈獨家小卡作為紀念。

作為MAMAMOO的主唱，頌樂的實力自然毋庸置疑，不僅唱功深厚，也積極參與詞曲創作，是一位兼具才華與實力的全方位歌手。2024年，她有音樂劇演出，還推出個人迷你專輯《COLOURS》，展開個人巡迴與談話型演唱會，累積多項亮眼演藝表現。音樂之外，她經營的個人YouTube頻道《SOLARSIDO》已累積超過320萬訂閱，頌樂經常在巡演途中記錄各地美食與景點，像是去年在高雄嘗試20人份芒果刨冰、在東京挑戰100碗蕎麥麵等影片，展現活潑真實的一面，今年再度訪台，會留下什麼樣的影像紀錄，也令人十分期待。



頌樂也興奮地表示：「真的很開心這次能以FAN CON的形式和大家見面！我超想念台灣的牛肉麵，也希望這次能吃到想念許久的芒果冰，當然，最想念的還是我們的MOO MOO和容順們啦！」她也透露，這次演出不僅會帶來精彩舞台，更準備了許多與粉絲互動的驚喜時光，要跟粉絲約定，「6月22日一起在TICC見面吧！」

頌樂的演出實力加上現場表演魅力，以及其真誠互動始終深受粉絲喜愛，2025年，她將再度帶著全新的能量與大家見面。這場演唱會門票將於5月25日上午11點正式開賣，購票可透過 Ticket Plus 遠大售票系統與全台7-11 ibon 機台，更多售票訊息請洽詢主辦單位SHOWOFFICE。



Solar FAN CONCERT [Floating Free : Between] in TAIPEI

演出時間｜2025年06月22日（日） 17:00

演出地點｜TICC台北國際會議中心

演出地址｜台北市信義區信義路五段一號

活動票價｜座席A區$5,800 / 座席B區$4,800 / 座席C區$3,800 / 座席D區$2,800 / 身心席$ 2,800

起售時間｜2025/05/25 11:00

購票方式｜Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

身障購買｜Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址｜https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

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