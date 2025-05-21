被指与高允真「颜值不搭」？ 《机智住院医生生活》郑准元大方回应：早知道会被说！坚信角色魅力能逆转风评

演员郑准元在tvN周末剧《机智住院医生生活》完结后，接受采访分享拍摄幕后故事，特别提及与女主角高允贞之间的浪漫演出。

《机智住院医生生活》於5月18日迎来大结局，剧情讲述怀抱理想、梦想成为优秀医师的住院医师们，於现实与成长中挣扎、努力的故事。郑准元在剧中饰演钟路律济医院妇产科四年级住院医师「具道元」，与由高允贞饰演的一年级后辈「吴怡瑛」从冤家发展成恋人，两人的CP组合深受观众喜爱。

对於一开始有观众表示两人的颜值极不相配，郑准元坦率表示：「那是早就预想会出现的反应，所以并不感到不快。虽然有这样的声音，但我相信角色本身的魅力会扭转舆论。喜欢的观众会有，讨厌的也会有。」



谈到与高允贞的浪漫戏分时，郑准元回忆道：「最初拿到的剧本就有牵手的场面，虽然很开心，但也非常担心。因为我是非常自我客观化的人，会担心观众是否能接受吴怡瑛喜欢上具道元。当时还向导演请教说『这样真的可以吗？』，但导演给了我很多信心和鼓励。」他进一步表示：「具道元这个角色本身就像是一种幻想式的人物，现实中几乎不存在那样完美的人。如果能够好好诠释，或许就能说服观众。」



当被问到如何表现具道元的魅力时，郑准元说：「我并不是想要『看起来帅』。因为我不知道什么是让女性心动的点，所以跟导演、编剧、工作人员们一起讨论、设计这个角色。」至於具道元的温柔与暧昧行为是否让人误会，他笑说：「我也觉得观众很容易误会（笑），但那并不是刻意为之的。」

谈及具道元爱上吴怡瑛的瞬间，郑准元透露：「应该是在吴怡瑛在明恩媛医生（金惠仁 饰）论文事件中为他出头、两人一起在（小区）游乐场（놀이터）交谈的时候。对具道元来说，那是他确认自己感情的转折点。虽然在现实中第一年住院医生很难这样行动，但正因为如此才觉得可爱。」



其中最具话题性的「游乐场」和电梯吻戏也引发热议，虽然电梯场面只拍摄到背影，让部分观众觉得意犹未尽。对此郑准元笑说：「虽然有些遗憾，但那其实是为了最终回的铺垫。最后会以多角度、比较赤裸的方式完整呈现。」



对於这次挑战浪漫剧的经验，郑准元表示：「爱情戏需要用非常细腻的情感说服观众，不只是演技，还得考验我本身的特质是否能传达出去，因此一开始压力很大。但幸运的是，收到了不少正面的回应，真的很感谢大家。」

最后他谦虚地表示：「导演拍得很好、编剧写得精彩，允真的演技也非常出色，才能成就这段恋情。透过这部作品，我确认了自己其实也有能力挑战浪漫剧的可能性。」

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