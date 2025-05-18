《机智住院医生生活》今晚大结局！高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元剧终感想「每个瞬间都很珍贵」

《机智住院医生生活》即将在今晚播出大结局，高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元也传达终映感言并向观众们表示感谢。

首先是饰演外表冷淡、内心温暖的第1年住院医生吴怡瑛的高允贞说：「每一刻都是珍贵又宝贵的作品，最后和大家道别既遗憾又激动。真心感谢喜爱这部作品的观众们。演怡瑛的时候，我也学到了很多，感受到成长，这部作品好像成爲了我的另一个转折点，非常感谢。我不会忘记大家给予我的厚爱和支持，今后我会成爲以更好的演技和作品报答大家的演员。」



接著是饰演第1年住院医生表南景，申始雅在剧中展现细腻感情演技。她说：「能够有意义地完成第一部电视剧，感到非常荣幸。作为南景生活的所有时间都非常幸福和珍贵。真心感谢喜爱电视剧和南景的所有人，以后我会以更好的面貌报答大家。」



饰演前偶像出身的住院医师严在一的姜有皙表示：「饰演懂得照顾周围、有毅力的在一，得到很多正能量。通过这部作品认识珍贵的人，无论作爲演员还是人类，都得到更大的成长。虽然是以医院爲背景，但我认爲这部作品是向所有刚步入社会、开始新工作的人传达共鸣和支持的故事，想通过这部作品向观众们传达明朗积极的气息，希望这份心意能够很好地传达出来。」



而《机智住院医生生活》是「 Super AI 金思备」韩艺智的首部作品，她也表示：「作爲思备能够属於这里，感到非常荣幸，能和怡瑛、南景、在一一起感到非常幸福。多亏了现场的工作人员和制作组的帮助，我才能顺利完成，真心感谢大家。」



最后是饰演暖男医生具道圆，也迎来全盛期的郑准元表示：「这六周是我人生最激动和幸福的时光，与具道圆见面，作爲具道圆一起度过的时光，我一辈子都不会忘记。多亏了和我一起度过这美好旅程的导演、编剧、演员们、工作人员们，每个瞬间都很珍贵，现场总是充满激动和感谢，希望到现在爲止喜爱我们的所有观众也一直健康，充满快乐的事情。」



在第12集预告中，吴怡瑛似乎要跟其他人说自己和具道圆交往的事情，还有吴怡瑛的姊姊和姊夫看到两人躺在一起，大家得知他们交往消息的反应会是什么？还有产科的新教授会是谁呢？最后吴怡瑛还表示自己不会当第2年住院医生，是发生什么好事情？期待又有点舍不得今晚的播出啊！

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