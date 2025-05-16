BTS防弹少年团V给IU庆生，地点选在《黑白大厨》评审安成宰餐厅

今天是歌手兼演员IU的生日，昨天有网友目击BTS防弹少年团成员V和IU一起在安成宰餐厅用餐，看来是好友之间提前庆生啦！

据网友分享的照片，IU身穿粉紫色格子衬衫、只拍到背影，V则穿著简单的黑色套头衫，看起来是素面朝天的状态。 偶遇二人的网友激动留言：「在MOSU见到V了ᅲᅲᅲ」「之前见过很多艺人，都感觉平平... 我不是V的粉丝，都觉得他是脱离人类的存在。彷佛独自一人加了100%的美肤滤镜和五官美化滤镜……直到现在仍感觉震惊。」





该网友还透露称当时不是只有IU和V两人，同桌还有其他几人。此外，IU在14日和粉丝做语音直播，工作人员也分享了她用时下流行的小猫影子pose拍照的模样，格子衬衫均与网友分享的照片一致。



IU and V were spotted having dinner together at Mosu restaurant yesterday… besties #HAPPY_IU_DAY pic.twitter.com/GHFkNl4ggf — nana (@nananajinnah) May 15, 2025

附带一提，这间餐厅MOSU是Netflix料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》评审、韩国唯一米芝莲（米其林）三星主厨安成宰主理的餐厅，相当有品味（且超难预约XD）。



IU和V是有名的圈内好友，去年1月IU发专辑时曾邀请V合作拍摄〈Love wins all〉MV，网友将二人在MV中的角色爱称为「泰俊」和「知惠」，对MV剧情相当入戏。 后来，V在SNS分享花絮照片时也写道「泰俊啊知惠啊，要幸福哦」，看来他也一样入戏XD



去年9月IU在首尔世界杯竞技场举办演唱会「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，正在服兵役的V也有请假到场观摩，为好友加油打气。





目前V也仍在兵役期间，据猜测是为了给好友庆生而请假外出，令网友纷纷表示感觉十分温暖。

此外，V将於6月10日正式退伍，IU则将在本月27日发行第三张翻唱专辑《花书签三》。

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