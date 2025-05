BTS防弹少年团V给IU庆生，地点选在《黑白大厨》评审安成宰餐厅

今天是歌手兼演员IU的生日,昨天有网友目击BTS防弹少年团成员V和IU一起在安成宰餐厅用餐,看来是好友之间提前庆生啦!

据网友分享的照片,IU身穿粉紫色格子衬衫、只拍到背影,V则穿著简单的黑色套头衫,看起来是素面朝天的状态。 偶遇二人的网友激动留言:「在MOSU见到V了ᅲᅲᅲ」「之前见过很多艺人,都感觉平平... 我不是V的粉丝,都觉得他是脱离人类的存在。彷佛独自一人加了100%的美肤滤镜和五官美化滤镜……直到现在仍感觉震惊。」





该网友还透露称当时不是只有IU和V两人,同桌还有其他几人。此外,IU在14日和粉丝做语音直播,工作人员也分享了她用时下流行的小猫影子pose拍照的模样,格子衬衫均与网友分享的照片一致。



IU and V were spotted having dinner together at Mosu restaurant yesterday… besties #HAPPY_IU_DAY pic.twitter.com/GHFkNl4ggf