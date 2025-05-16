【热门】这两张脸的视觉飨宴疯了！BTS Jin新歌MV公开合作申世景，网赞：脑海里已经帮他们写好剧本了

BTS 防弹少年团 Jin（金硕珍）：「希望大家在听歌时，能感受到我满溢而出的情感。」网友们对於 MV 中，Jin和申世景的同框演出而感到相当兴奋！！！

Jin 透过第二张迷你专辑《Echo》，时隔六个月华丽回归。於今天（16日）下午1点，全球同步发行，共收录包括主打歌〈Don’t Say You Love Me〉（别说你爱我）在内的7首歌曲。



官方表示：「虽然最近常在综艺节目中露面，但毕竟我的本业是歌手，所以希望能透过舞台和歌声与大家问候。」他接著说：「虽然也有想休息的心情，但努力奔跑的理由，最终还是为了向大家展现『唱歌的Jin』。」



谈到主打歌〈Don’t Say You Love Me〉Jin表示：「我最希望的是主打歌能是一首听起来舒服的歌曲，虽然比其他收录曲节奏更慢，但我确信这是最自然、最顺耳的一首。



MV 中，Jin与演员申世景搭档演出。Jin 坦言：「这是我第一次演戏，真的非常生疏、也很别扭，紧张感十足。」他笑说：「但申世景前辈演得非常投入，给了我很大的帮助。如果仔细看的话，应该可以发现我紧张的画面。拍摄停车场的场景时风太大，最后换了发型重新拍摄。反而拍出了焕然一新的形象，我很满意。」



▼网上留言：

1. 疯了疯了

2. 我脑海里已经帮他们写好剧本了

3. 真的蛮适合的

4. 看著这两张脸，嘴角忍不住上扬

5. 导演啊～编剧啊～快让Jin不务正业的去拍戏吧！

6. 本业是歌手，副业是综艺人，拜托再多兼职当一下演员吧！

7. Jin不演戏就太对不起那张脸了

8. 以前不是很懂韩剧男女主为什么那么爱奔跑，看到他们牵手奔跑，就一切就懂了

9. 为什么申世景都不会老，脸的状态一直都很好

10. 不够看啦！把花絮全都放出来～～～

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