【韩网热门】「只有我对罗暎锡PD的家庭关系感到惊讶吗？」已婚、女儿08年出生、差点当公务员

根据韩国维基百科「Namu Wiki」，罗暎锡的妻子是电视购物PD，女儿2008年出生，2021年罗暎锡出演Netflix《白种元醉话人生》曾提到女儿正在读国一。

罗暎锡服兵役是在KATUSA，也就是美国陆军附编韩军。 （小编补充：KATUSA在韩国相当热门，中签率只有1：10且只能报名一次，英语要求TOEIC 780分、TEPS 299分、TOEFL IBT 83分、G-TELP 2级73分、FLEX 690分以上，好处是生活环境和活动时间相对自由）

罗暎锡读书时成绩很好，但没有特别感兴趣的学科和领域，只因父亲说公务员是最佳出路，就读了延世大学行政学系。 大学时期偶然接触到话剧班活动，亲自尝试导演和表演，这时才醒悟该领域是其天职所在，决定改变职业方向。 当时的经验给他留下非常深刻的印象和回忆，后来经常在各种采访中提及，用他的话说，在话剧班活动时第一次感到自己活著。

原PO：「我一直想当然地以为罗暎锡是单身未婚人士，为什么会这样想呢...」



韩国网友评论：

1. 啥时候结婚的？

2. 居然是1976年出生的，惊

3. 他跟李瑞镇一样是四五十岁单身汉的感觉耶！？ ！

4. 我也以为他是老光棍...

5. 我还以为他是顶客... 原来有女儿，难怪很能跟上流行趋势

6. 诶？他一看就是有妇之夫啊kkk

7. 有什么好惊讶的吗？ 早在《两天一样》就知道了kkk

8. 完全是养女儿的父亲的模样

9. 更令人惊讶的是居然只有一个女儿吧，总觉得至少应该有两个kkk

10. 看《Biong Biong地球娱乐室》就感到他散发著养女儿的氛围kk

11. 《新西游记》安宰贤结婚时，罗暎锡关於结婚跟他聊了很多kkk那时就知道他结婚了

12. 他没有单身的感觉，如果是未婚，以我国人民爱管闲事的特性，肯定天天问他怎么还不结婚

13. 罗暎锡蛮经常提到女儿的kkkk没有具体讲太多，只是说「这个要给我女儿~」这样

14. 罗暎锡还好啦，金泰浩领养小孩这件事比较震惊（金泰浩有两个儿子，大儿子是亲生，二儿子是领养）

15. KATUSA更令我惊讶，他拍《李瑞镇的纽约纽约》时对美式早餐感到陌生，看起来就是跟外国人没什么交集的平凡韩国人啊

16. 更惊讶的是他住在济州，总感觉他是常驻公司的精灵宝可梦

17. 在木洞教保文库见过他和妻子一起买了小山一样多的书kk

18. 大概七八年前在江村渡假村滑雪场的餐厅见过这对夫妇，当时坐在邻桌，他真的是非常温柔体贴的丈夫... 那时他已经是名人了，但还是亲自去拿食物，边吃边开心地聊天，吃完还收拾东西，而太太就安静地坐在那里

19. 几年前偶遇过，在合井Mecenatpolis Mall购物中心... 当时他太太跟女儿在吵架，他一脸失魂落魄的样子站在旁边

20. 在爱宝乐园兼职的时候就听说他连女儿都是年票会员了，我还以为是大家都知道的事呢kkkk

出处：https://theqoo.net/hot/3738342550

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻