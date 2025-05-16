BTS防彈少年團V給IU慶生，地點選在《黑白大廚》評審安成宰餐廳

今天是歌手兼演員IU的生日，昨天有網友目擊BTS防彈少年團成員V和IU一起在安成宰餐廳用餐，看來是好友之間提前慶生啦！

據網友分享的照片，IU身穿粉紫色格子襯衫、只拍到背影，V則穿著簡單的黑色套頭衫，看起來是素面朝天的狀態。 偶遇二人的網友激動留言：「在MOSU見到V了ᅲᅲᅲ」「之前見過很多藝人，都感覺平平... 我不是V的粉絲，都覺得他是脫離人類的存在。 仿彿獨自一人加了100%的美膚濾鏡和五官美化濾鏡... 直到現在仍感覺震驚」。





該網友還透露稱當時不是只有IU和V兩人，同桌還有其他幾人。 此外，IU在14日和粉絲做語音直播，工作人員也分享了她用時下流行的小貓影子pose拍照的模樣，格子襯衫均與網友分享的照片一致。



IU and V were spotted having dinner together at Mosu restaurant yesterday… besties #HAPPY_IU_DAY pic.twitter.com/GHFkNl4ggf — nana (@nananajinnah) May 15, 2025

附帶一提，這間餐廳MOSU是Netflix料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》評審、韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰主理的餐廳，相當有品味（且超難預約XD）。



IU和V是有名的圈內好友，去年1月IU發專輯時曾邀請V合作拍攝《Love wins all》MV，網友將二人在MV中的角色愛稱為「泰俊」和「知惠」，對MV劇情相當入戲。 後來，V在SNS分享花絮照片時也寫道「泰俊啊知惠啊，要幸福哦」，看來他也一樣入戲XD

去年9月IU在首爾世界杯競技場舉辦演唱會「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE ： THE WINNING」，正在服兵役的V也有請假到場觀摩，為好友加油打氣。





目前V也仍在兵役期間，據猜測是為了給好友慶生而請假外出，令網友紛紛表示感覺十分溫暖。

此外，V將於6月10日正式退伍，IU則將在本月27日發行第三張翻唱專輯《花書籤三》。

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