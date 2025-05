BTS防弹少年团Jimin、柾国荣获美国「BMI流行音乐奖」年度最多播放歌曲！当兵中仍各自以solo写下辉煌纪录～

恭喜 Jimin 和 柾国(Jung Kook)!!!他们下个月就要退伍啦~~~。

根据近期公布的「2025 BMI流行音乐奖(BMI Pop Awards)」得奖名单,Jimin 的〈Like Crazy〉与〈Who〉,柾国的〈3D(feat. Jack Harlow)〉与〈Standing Next to You〉,双双入选「年度最多播放歌曲(Most Performed Songs of the Year)」。



「BMI流行音乐奖」是由美国音乐著作权管理机构BMI(Broadcast Music, Inc.)主办,自1939年设立以来,每年表扬在流行音乐领域展现卓越成就的歌曲、创作者与音乐出版社。

其中的「年度最多播放歌曲」奖项,是根据一年内在美国境内的电台、电视、演出与数位平台等各大媒体上,播放次数最多的前50首歌曲评选而成。今年共有51首作品获奖,Jimin与柾国各自有两首作品入选,再次证明他们在美国市场的鲜明存在感与影响力。



Jimin的首张个人专辑《FACE》主打歌〈Like Crazy〉於2023年4月发行时,曾登上美国告示牌(Billboard)主要单曲榜「Hot 100」的冠军,创下K-pop solo艺人首次夺冠的纪录。随后,他以第二张个人专辑《MUSE》的主打歌〈Who〉,在「Hot 100」榜单上停留长达33周,写下K-pop solo艺人最长寿的榜单纪录。



柾国则继2023年与CP查理(Charlie Puth)合作的〈Left and Right〉、2024年的〈Seven〉(feat. Latto)之后,连续三年有作品入选此奖项。他的个人单曲〈3D〉与首张个人专辑《GOLDEN》主打歌〈Standing Next to You〉皆打入「Hot 100」前10名,深受全球粉丝喜爱。



而 Jimin 和柾国一起在2023年12月12日入伍,预计将於2025年6月11日退伍,让粉丝ARMY们相当期待。



