【K社韩国小百科】《黑白大厨》冠军餐点全年可享用！「拿坡里美味黑手党」权圣晙联名起司汉堡销量大爆确定转正

Netflix《黑白大厨：料理阶级大战》冠军主厨「拿坡里美味黑手党」权圣晙今年初与速食连锁店侬特利（Lotteria）合作推出了两款汉堡，短短3个月卖出400万个、达到原定目标180%，最近应广大客户呼声，终於决定转为常备餐点！

「拿坡里美味黑手党」本名权圣晙，在首尔经营意大利餐厅「Via Toledo Pasta Bar」已有4年，去年出演Netflix料理综艺《黑白大厨：料理阶级大战》在100名参赛厨师中夺得冠军，受到各国观众关注。



今年1月，侬特利为庆祝招牌餐点之一「莫札瑞特起司汉堡」推出十周年，与圣晙主厨合作推出2款联名汉堡「番茄罗勒」和「巴莎米克醋罗勒」，以罗勒、莫札瑞拉起司和蕃茄强调意大利风味。



这两款汉堡一上市就备受喜爱，首周卖出45万个、首月卖出150万个、3个月累计贩售400万个，荣登侬特利近年新产品销量榜之首，就连回购率都比其他餐点高出2倍以上。

根据客户属性分析，两款汉堡的购买者男女比例为53-133朴轸永132-20代购买者占30%、30代购买者占43%、40代购买者也有19%，不分性别年龄广受喜爱。 因为客户呼声太强，本月12日正式宣布从期间限定转为正式常备菜单。



单点汉堡9100韩元虽然不算便宜，但以体验《黑白大厨》冠军手艺的角度来看还是蛮值得尝试，况且已获得韩国老饕们认可，去韩国旅游的朋友可以加入必吃清单啦！



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