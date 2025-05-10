酉奈后，AOA轮到澯美（到婲）当6月新娘♥ 婚礼将在综艺《朝鲜情圣》公开

AOA出身成员澯美（金澯美，本名已改「林到婲」，艺名改名「到婲」、「林到婲」，下称到婲），8日於IG公开好消息将在下月结婚，是继酉奈后AOA第二名出现的新娘。

到婲IG上传了张婚纱照宣布喜讯：「大家好我是到婲。非常感谢一直以来关注我、应援我的朋友们，因为有想亲自传达的消息，所以如此问候大家:)」。遇见了想一起走下去的人，即将到来的6月，我要结婚了。是温暖地支持我所有瞬间、守护在我身边，真的很亲切很感谢的人，不久后可以慢慢介绍给大家。如果用温暖的心祝福我们两个人的未来，一起祈愿的话会成为很大的力量。P.S应该有很多朋友是透过这篇文章首次听到我结婚的消息，很抱歉没能提前联系，会尽早一一联系……」



曾一同参与《Queendom Puzzle》的战友们底下留言区现身祝福，包括泰国女团BNK48出身Fye、宇宙少女夏天、MOMOLAND JooE、日本女团NMB48出身Miru（白间美瑠，曾参赛《PRODUCE 48》）、Weki Meki出身Elly（郑海琳）与Cherry Bullet出身紫罗（金紫罗），其中Cherry Bullet也是AOA在公司FNC娱乐的师妹，Cherry Bullet出身莉美也留言，还有演员李书静、舞团1MILLION DANCE STUDIO所属编舞家May J Lee与演员车炫承。

今（10）日最新消息，TV朝鲜综艺《超鲜情圣》透露到婲的婚礼准备过程与现场将在节目上独家公开，这或许是到婲发文中为何会写下「不久后可以慢慢介绍给大家」的缘故。《超鲜情圣》正是档邀请艺人夫妻阐述恋爱到走入婚姻故事的纪实节目。



说到到婲个人演艺经历，她2012年年仅16岁以AOA忙内成员出道（队友17到22岁不等），虽为忙内但却是队上主舞。AOA全盛期有〈Heart Attack〉、〈Like a cat〉、〈迷你裙〉（Miniskirt）等歌曲，2019年曾参与知名女团竞演节目《Queendom》再获大众关注，惜隔年因队长申智珉遭前成员权珉娥控诉霸凌而开始空白期。几年后成员陆续离开FNC娱乐，到婲成是最后一个离开，去年才走，离开前2023年还参加了选秀《Queendom Puzzle》但未能挤进出道名单，当年‎出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》谈个人经历亦引发大众怜惜、指责FNC娱乐管理不当。



今年2月到婲改签约Dante娱乐以全名「林到婲」专职当演员，过往曾演过一些网路剧，也在电视剧《SKY Castle》（天空之城）、《头脑共助》演出一角，更担任过独立电影《Re:fresh》主演。想不到到婲有了新公司好消息后，还要步入礼堂成为新娘，下个月结婚当月也是她即将满29岁的时刻（生日6月19日）。到婲将是AOA出身成员里第二名新娘，‎酉奈去年结婚时，她和惠晶曾到场祝福‎。



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