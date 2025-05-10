酉奈後，AOA輪到澯美（到婲）當6月新娘♥ 婚禮將在綜藝《朝鮮情聖》公開

AOA出身成員澯美（金澯美，本名已改「林到婲」，藝名改名「到婲」、「林到婲」，下稱到婲），8日於IG公開好消息將在下月結婚，是繼酉奈後AOA第二名出現的新娘。

到婲IG上傳了張婚紗照宣布喜訊：「大家好我是到婲。非常感謝一直以來關注我、應援我的朋友們，因為有想親自傳達的消息，所以如此問候大家:)」。遇見了想一起走下去的人，即將到來的6月，我要結婚了。是溫暖地支持我所有瞬間、守護在我身邊，真的很親切很感謝的人，不久後可以慢慢介紹給大家。如果用溫暖的心祝福我們兩個人的未來，一起祈願的話會成為很大的力量。P.S應該有很多朋友是透過這篇文章首次聽到我結婚的消息，很抱歉沒能提前聯繫，會盡早一一聯繫……」



曾一同參與《Queendom Puzzle》的戰友們底下留言區現身祝福，包括泰國女團BNK48出身Fye、宇宙少女夏天、MOMOLAND JooE、日本女團NMB48出身Miru（白間美瑠，曾參賽《PRODUCE 48》）、Weki Meki出身Elly（鄭海琳）與Cherry Bullet出身紫羅（金紫羅），其中Cherry Bullet也是AOA在公司FNC娛樂的師妹，Cherry Bullet出身莉美也留言，還有演員李書靜、舞團1MILLION DANCE STUDIO所屬編舞家May J Lee與演員車炫承。

今（10）日最新消息，TV朝鮮綜藝《超鮮情聖》透露到婲的婚禮準備過程與現場將在節目上獨家公開，這或許是到婲發文中為何會寫下「不久後可以慢慢介紹給大家」的緣故。《超鮮情聖》正是檔邀請藝人夫妻闡述戀愛到走入婚姻故事的紀實節目。



說到到婲個人演藝經歷，她2012年年僅16歲以AOA忙內成員出道（隊友17到22歲不等），雖為忙內但卻是隊上主舞。AOA全盛期有〈Heart Attack〉、〈Like a cat〉、〈迷你裙〉（Miniskirt）等歌曲，2019年曾參與知名女團競演節目《Queendom》再獲大眾關注，惜隔年因隊長申智珉遭前成員權珉娥控訴霸凌而開始空白期。幾年後成員陸續離開FNC娛樂，到婲成是最後一個離開，去年才走，離開前2023年還參加了選秀《Queendom Puzzle》但未能擠進出道名單，當年‎出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》談個人經歷亦引發大眾憐惜、指責FNC娛樂管理不當。



今年2月到婲改簽約Dante娛樂以全名「林到婲」專職當演員，過往曾演過一些網路劇，也在電視劇《SKY Castle》（天空之城）、《頭腦共助》演出一角，更擔任過獨立電影《Re:fresh》主演。想不到到婲有了新公司好消息後，還要步入禮堂成為新娘，下個月結婚當月也是她即將滿29歲的時刻（生日6月19日）。到婲將是AOA出身成員裡第二名新娘，‎酉奈去年結婚時，她和惠晶曾到場祝福‎。



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