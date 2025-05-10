白种元又又又惹上官司了！韩网友：现在是公共之敌了，身为老板怎么可能一无所知

韩国知名企业家兼艺人白种元因涉嫌另一起案件正接受警方调查。

根据5日CBS NoCut News报导，首尔江南警察署以涉嫌违反《食品标示广告法》（虚假或夸大标示及广告）对白种元及其所经营的「The Born Korea」立案调查。 白种元所代表的The Born Korea，在其即食产品「盖饭粥（덮죽）」的广告中，标示「使用韩国产昆布、海带芽、鯷鱼」及「饱满的天然虾仁」等字句。

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然而，该产品原料标示中实际使用的是越南产虾仁。 报导指出，越南产白对虾属於养殖虾，却被标榜为「天然虾」，容易让消费者对品质和产地产生误解。基於民众透过「国民申诉平台」的投诉，江南区政府最近已根据《食品标示广告法》将The Born Korea向警方告发，并下达整改命令。在江南区厅的调查过程中，The Born Korea的一名员工供称：「未确认用於盖饭粥的虾是否为天然虾。」目前警方已完成对江南区政府的告发人调查。



此外，白种元和The Born Korea还被揭发在其产品「白石大酱」和「韩信酒馆辣炒章鱼」中，实际使用中国产原料却标榜为韩国产，已由农产品品质管理院展开调查并立案。

The Born Korea旗下品牌「白咖啡」的产品「Q弹红薯包 」亦宣称使用韩国农产品，但实际上含有中国产红薯，因此江南警察署也以违反《食品标示广告法》对白种元及The Born Korea追加立案。

不仅如此，The Born Korea位於忠清南道礼山郡的白石工厂，在未取得农地变更许可的情况下非法使用仓库，也因违规被举报，目前调查仍在进行中。另有指控称，The Born Korea於2023至2024年间，在各地区庆典活动中，使用工业用金属制作的烹饪器具却标示为食品用金属，涉嫌误导消费者，因而遭到追加告发。 该案件目前已移交江南警察署，警方正以涉嫌违反《标示广告法》进行进一步调查。

面对多项指控，白种元曾发布正式道歉声明。 他表示：「因为我所代表的The Born Korea相关的多项争议，引发大众担忧，我深感责任重大，并真诚道歉。」他补充说：「未能细心检查被指出的所有问题，是我的疏忽。」

对於白种元的道歉，民众们并不买帐，纷纷指责：「身为老板怎么可能什么都不知道，还是说下面的人偷偷欺骗老板，这种说法说得通吗？ 不管是哪种情况，明明就是有错，但他还能在电视上这么活跃，实在让人无法理解」、「现在已经是公共之敌了」、「做生意的人不管形象包装得多好，终究也只是个生意人而已」、「怎么每周都会 爆出负面新闻」、「「会不会接下来还想拿『忙著上电视和拍YouTube，没时间经营公司』来当藉口呢？ 不过就是在市场巷子里做过点小生意，结果因为有人捧、又娶了人气艺人，就被包装成电视台上的成功企业家。 如今是真的想当企业家了，才会出这种事，这根本是理所当然的结果吧」等。



随著风波愈演愈烈，白种元再次发布「对国民道歉信」，表示除了已经录制完成和正在拍摄中的《生意天才白社长3》和《黑白大厨：料理阶级大战》外，将中断一切娱乐圈活动，抱著从头开始的决心重新出发。

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