VANNER慧成入伍新训一个月，确定因恐慌症等精神障碍退伍

因《PEAK TIME》爆红的「兼差男团」VANNER，成员慧成上月4日入伍，不久便传出身体不适，目前确定因病退伍。

昨（16）日傍晚VANNER所属KLAP娱乐透过官咖宣布慧成退伍，表示慧成因为过去即罹患的恐慌症等精神障碍，在进入新兵训练所后两周便住进国军大田医院进行精密检查，依检查结果显示，兵务厅判定慧成无法正常服役、须持续治疗，因此决定让慧成以义务兵身分退伍。「突如其来的消息让粉丝担心了」，经纪公司同时向粉丝道歉，不过说明虽理解粉丝们的担心，但除了以上内容无法再进一步答覆各位敬请见谅，最后保证会尽最大的努力让慧成接受治疗。

慧成原本是VANNER（泰焕、GON、慧成、成国及泳光）继‎成国‎之后，目前第二名同时期入伍当兵的成员，慧成入伍时和成国一样，都是由成员陪伴入伍，且透过YouTube直播让粉丝隔空送行，如今因病退伍令人遗憾且担忧。

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