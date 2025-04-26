导演河正宇独爱黑色喜剧 怪异宣传法：「《乔王出任务》是一部有点奇怪又荒唐的作品！」自认话多比不上金南佶朱智勋

由河正宇自编自导自演的电影作品《乔王出任务》昨日正式在台上映，河正宇也於4月26日下午与观赏电影的见面，进行长达1小时的舞台问候与互动，这也是他在《与神同行》以及《90分钟末日倒数》后第三度为电影来台宣传。被问到希望大家该怎么宣传这部作品？河正宇亲自指导说：「《乔王出任务》是一部有点奇怪又荒唐的作品！」

河正宇表示为了感谢粉丝们时常飞到韩国参与他的电影舞台问候，本次也特别将《乔王出任务》最后一场次的宣传放在台湾，希望回报粉丝们对他的喜爱。河正宇本次更特地提早来台，留有更多时间与余裕在台北街头走路散步，一天多的时间让他走了将近2万步，在台北的巷弄穿梭，他觉得有新旧的建筑共同存在，特殊的美感让他想拍下这样的风景，更与粉丝分享他已经办了台湾机场入境的快速通关，可望下次访台能够更方便。



《乔王出任务》剧情描述河正宇所饰演的公司代表昌昱，拥有先进的技术但却不会耍商业手段，但公司面临倒闭危机使他不得不踏入这肮脏的战争中。在进行游说的过程中发生一连串荒唐的事件，最终肩负著全公司生计的他，到底能否达成目标？河正宇透露自己从2020年就选定题材，而在2021年与作家共同编辑剧本约1年多时间，接下来花了4个月进行拍摄，再花1年进行后制，直到近期才能够顺利上映。



既然本次作品是《乔王出任务》，大家也很想知道拍摄的时候什么最难乔？河正宇表示以演员行程来说，其中最难乔的是朴海秀演员，因当时他正在拍摄《恶缘》，不过幸好《乔王出任务》延后了两个月拍摄，让朴海秀又能够加入这次的阵容中。另外演员车珠英因日前电视剧作品《元敬》而在韩国人气高涨，也是好不容易才能邀请她加入本次的演出。



日前来台开见面会的金南佶，以及下个月即将来台与粉丝见面的朱智勋，被问到谁的话最多？河正宇表示自己不是这两人的对手，金南佶完全不喝酒就会自然high，朱智勋则是会喝一点小酒然后开始大聊，两人个性天差地别，金南佶充满热情，朱智勋则是很Cool1比较冷淡。



河正宇也表示自己比较喜爱黑色喜剧而非太直接搞笑的喜剧，这部作品《乔王出任务》也可看成是他第一部作品《系紧你的安全带》的延伸，希望大家看了他的作品，而是在你回家后松开鞋带时，回想起电影中的画面会心一笑，这是他心目中的黑色喜剧。粉丝们也纷纷敲碗希望河正宇能够来台开画展，或是举办「走路见面会」，让河正宇大叹「我要做的事还真多」，不过他表示自己都会认真思考这些可行性，也感谢粉丝们的支持。

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