韩国演艺圈又有演员夫妇诞生！禹智贤&李泰京完婚，同公司朴素珍、韩东希等到场祝福

昨（26日）韩国演艺圈有对演员夫妇诞生，是曾合作《明日的恋人们》的演员禹智贤与李泰京。

禹智贤2014年以电影《新出发》出道，曾在《尸踪7号房》、《完美搭档》、《人生转运站》等电影扮演一角，而在戏剧《MOUSE窥探》扮演男主角郑正直好友「具东久」，《僵尸校园》扮消防队员，在《浪漫医生金师傅3》扮演军队枪击事件罪犯，《京城怪物》扮演日本画家「坂本隆」，在《The Auditors监察》扮JU建设外包采购部「任课长」，最新作品是待播映的Netflix《Trigger》。



李泰京2018年以电影《在你的剧场》出道，曾主演电影《Unboxing Girl》(평평남녀)，也担任过《Citizen Pane》、《别碰脏钱》等电影配角，在《梨泰院Class》、《智异山》、《军检察官多伯曼》等戏剧也短暂出现过，最新作品是Disney+年初播出的《揭密最前线》。



禹智贤及李泰京2021年曾担任独立电影《明日的恋人们》（내일의 연인들）男女主角扮演情侣，据禹智贤经纪公司Noon Company透露，两人已交往多年，可以说是「萤幕情侣成真」。和禹智贤同公司Noon Company，且同样是《明日的恋人们》主演的Girl’s Day出身朴素珍，到场祝福佳侣并拍下甜蜜画面。同公司的韩多希、权多咸、李宥智也是，展现Noon Company「同事爱」。



禹智贤及李泰京不仅合作过《明日的恋人们》，也可以说都拍了《Tigger》，但一个是拍Netflix，由金南佶和金英光主演；一个是拍Disney+，由金憓秀、郑星一与朱钟赫主演，翻译名已订《揭密最前线》。Netflix《Tigger》应很快会在今年2025与观众见面。



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