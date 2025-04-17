少女时代徐玄：活动时期曾因为姊姊们的捉弄而哭！「当时不懂姊姊们的玩笑」

少女时代中的老么徐玄来到成员孝渊YT节目中作客，并且忆起活动时期，曾因为姊姊们的捉弄而哭。

孝渊与徐玄回忆起活动时期的小故事，孝渊表示这些姊姊们只要都聚在一起，就会展现出调皮捣蛋的一面，徐玄也接著表示赞同，并说自己曾因为这样哭了很多次，当时可能还不太明白姊姊们是在跟她开玩笑，而自己像小孩一样哭了出来。孝渊说即使是小事情也令人印象深刻，以前的她们还很稚嫩，但现在已经变得很强大，不会因此而流泪。



徐玄说起有一次自己生日的时候大家正在日本巡回演出，大家聚在一起庆祝，徐玄去了趟洗手间回来，姊姊们却全部走光了，让她直接哭了出来，连蛋糕都没切，什么也没玩就没了，让她心中觉得姊姊们太过分了，就哭了起来，没想到姊姊们突然从窗帘后面出现，只是想给他个惊喜。



少女时代成员们之间感情好，徐玄虽然是老么但却不需要跟姊姊们说敬语，譬如Tiffany、秀英与俞利都与徐玄用轻松的半语沟通。一开始徐玄觉得非常不习惯，也不太敢不用敬语，但只要试过一次，跨出第一步之后，就觉得其实也没那么难，并且用半语也能够觉得更加亲近。孝渊当场要求徐玄也和她说半语，但身为老么的徐玄说起来依旧有点小惊慌，她表示润娥就是把半语跟敬语混在一起说的类型，但自己是老么，总觉得稍微有点不自在。



徐玄与马东石所合作的新电影《圣夜：恶魔都市》即将在4月30日於台湾韩国同步上映。

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