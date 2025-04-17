金秀贤被法院追缴3800万诉讼费，掀经纪公司财务危机：连清洁工都请不起，20代言全砍！陷金赛纶同类状况！律师回应：假的

在舆论场消失多日的韩国顶流演员金秀贤今日（17日）重回韩网热搜，近日因未缴纳高达3800万（韩币，下同）的诉讼费用，遭首尔中央地方法院下达补缴命令，意外揭露其深陷多重财务危机的现状。

据韩媒《News1》报导，首尔中央地院民事合议14庭2日对金秀贤方发出「印花税与送达费补正命令」，揭露其针对已故演员金赛纶家属及经纪公司代表提起的损害赔偿诉讼中，未足额缴纳法定费用。 该诉讼标的金额达120亿，按比例推算需缴纳的印花税与送达费总计约3800万。金秀贤方虽在16日提出延期缴纳申请，但若未能在期限内补足，案件恐遭驳回。 （注：「补正」是指对诉讼程序或书面文件中的缺陷进行补充修正；「印纸税」则是向法院提起诉讼时需缴纳的法律费用，与诉讼请求金额成正比，当印纸税缴纳不足时，必须补缴不足部份。 ）



据熟悉金秀贤所属公司Gold Medalist内情的M&A专家透露，这间年收百亿韩元的「一人企划社」已陷入流动性危机，不仅暂停与外部清洁公司的服务合约，连基本营运都出现困难。 业界人士分析，公司现有资金储备根本无力应对后续可能爆发的数百亿违约金。



目前最迫切的危机来自20支广告全数中止衍生的220亿违约金，更严峻的是金秀贤主演的Disney+新片《山寨人生》因故无限期延期上映，若最终取消发行，将触发「数百亿级」违约条款。 参照先前金赛纶酒驾案赔偿模式，经纪公司须先代垫款项再向艺人追偿，但以Gold Medalist现况恐难执行此程序，业界也在观望其后续发展。



【根据韩网最新消息报导】

金秀贤方面的律师於17日对韩媒「韩国经济」网表示：「印纸税和送达费当然已经缴纳，前一天提交的（补正期限）延长申请，是针对一般性的补正」，对相关报导表达了荒唐与无奈之感。

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