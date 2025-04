G-DRAGON 韩国演唱会圆满落幕 CL 太阳大声惊喜现身助阵

G-DRAGON於3月29日、30日两日在位於高阳市山西区的高阳综合运动场,以《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA, presented by Coupang Play》(与Coupang Play共同呈现的G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA)拉开第三次世界巡演的序幕,吸引约6万名观众。这是继创下韩国歌手史上最大规模巡演纪录的第二轮世界巡演《2017 WORLD TOUR ACT III: M.O.T.T.E》之后,时隔8年再度举行的个人演唱会。

本次公演通过艺术化呈现哲学家弗里德里希・尼采的哲学概念,以叙事方式展现了Übermensch(超人)完成三阶段蜕变的历程。舞台运用象徵本次巡演的Übermensch标志形态影像和巨型ABR(巨型人形装置),成功吸引了观众视线。





融合尖端科技的舞台设计引发关注。首次啓用的中控系统应援棒在会场营造出斑斓花海,无人机组成的G-DRAGON面容点亮春日夜空。通过AI粉丝竞赛选拔出的影像作品更在终场字幕中呈现,为演出增添了丰富看点。





后续巡演将於5月10日、11日以东京为起点,相继登陆布拉干、大阪、澳门、台北、吉隆坡、雅加达、香港等亚洲8城。自第二轮巡演时隔八年重返东京巨蛋、大阪京瓷巨蛋的消息公布后,菲律宾布拉干菲律宾竞技场等体育场级场馆的演出安排已引发全球粉丝关注,新增场次与地点将持续公布,动向备受瞩目。





歌单

(*with为嘉宾)

1.PO₩ER

24.10.31时隔7年4个月发行的单曲

第三张正规专辑《Übermensch》先行曲

2.HOME SWEET HOME (Feat. 太阳, 大声) / (周日) with 太阳&大声

24.11.22发行的单曲

第三张正规专辑《Übermensch》先行曲

3.SUPER STAR

第二张迷你专辑《权志龙》收录曲

4.INTRO. 权志龙 (Middle Fingers-Up)

第二张迷你专辑《权志龙》收录曲

5.ONE OF A KIND

首张迷你专辑《One Of A Kind》收录曲

6.R.O.D. (Feat. Lydia Paek) + The Leaders (Feat. Teddy, CL) / (周六,日) with CL

R.O.D:第二张正规专辑《COUP D'ETAT》收录曲

The Leaders:首张正规专辑《Heartbreaker》收录曲

7.크레용 (Crayon)

首张迷你专辑《One Of A Kind》主打曲

8.보나마나 (BONAMANA)

第三张正规专辑《Übermensch》收录曲

9.그 XX

首张迷你专辑《One Of A Kind》收录曲

10.Butterfly (Feat. Jin Jung)

首张正规专辑《Heartbreaker》收录曲

11.너무 좋아 (I Love It) (Feat. Zion.T & Boys Noize)

第二张正规专辑《COUP D'ETAT》收录曲

12. 니가 뭔데 (Who You?)

第二张正规专辑《COUP D'ETAT》主打曲

13.Today (Feat. 金钟万 Of Nell)

首张迷你专辑《One Of A Kind》收录曲

14.삐딱하게 (Crooked)

第二张正规专辑《COUP D'ETAT》主打曲

15.Heartbreaker / (周六) with Beatboxer WING(wing)

首张正规专辑《Heartbreaker》主打曲

16.개소리 (BULLSHIT) / (周日) with Beatboxer WING(wing)

第二张迷你专辑《权志龙》收录曲

17.TAKE ME

第三张正规专辑《Übermensch》收录曲

18.TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

第三张正规专辑《Übermensch》主打曲

19.DRAMA

第三张正规专辑《Übermensch》收录曲

20.소년이여 (A BOY)

首张正规专辑《Heartbreaker》收录曲

21.THIS LOVE

BIGBANG首张正规专辑《BIGBANG Vol.1》收录曲

G-DRAGON个人单曲

22.1년 정거장 (1 YEAR) + IBELONGIIU

一年车站:首张正规专辑《Heartbreaker》收录曲

IBELONGIIU:第三张正规专辑《Übermensch》收录曲

(仅星期日)

+LAST DANCE 或 꽃길 / with 太阳&大声

23.无题 (Untitled, 2014)

第二张迷你专辑《权志龙》主打曲

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

相关新闻