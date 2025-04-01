【四月韩剧】「死神」孔明热恋金珉河 Viu Original《芭妮与哥哥们》卢正义周旋高颜值四男神

四月韩剧攻略来了！继《魔女》后，新生代仙气女神卢正义再度携手「黄Viu」呈献Viu Original青春韩剧《芭妮与哥哥们》，《我死的一周前》和《Biong Biong地球娱乐室 第三季》亦准备排队上架！至於李帝勋话题力作《协商的技术》将於复活节迎来大结局，保证剧迷连假宅在家追剧不无聊！

Viu Original《芭妮与哥哥们》 4月4日首播

改编自人气甜宠网漫，Viu Original原创青春韩剧《芭妮与哥哥们》讲述艺仁大学雕塑系的资优生芭妮（卢正义 饰）经历了初恋秦贤伍（洪民基 饰）这段爱情黑历史后，自此被标签为「恋爱傻瓜」。某天各具魅力的男人们：视觉设计系代表黄载烈（李彩玟 饰）、财阀家孙子车志源（赵俊英 饰）、备受瞩目的雕塑家赵阿郎（金贤镇 饰）突然与芭妮纠缠不清，她的爱情烦恼也随之展开⋯⋯



《芭妮与哥哥们》网罗一众高颜值新生代演员主演，包括「女版车银优」卢正义、「小宋江」李彩玟、SM娱乐力捧新人赵俊英...等，养眼阵容引发超高讨论！该剧也是男女主角卢正义和李彩玟继《名校的阶梯》后火速二搭的作品，剧迷期待二人能够在《芭妮与哥哥们》修成正果，谈一场甜甜蜜蜜的恋爱！剧集将於4月4日起逢星期五、六晚上在「黄Viu」免费上架。



《我死的一周前》 4月3日首播

全新奇幻爱情韩剧《我死的一周前》讲述金蓝雨（孔明 饰）和郑熙完（金珉河 饰）早在高中时期互相暗恋，但是两人的缘份因蓝雨突然去世而划上休止符，熙完也从天真开朗的高中生变成对生活毫无欲望的年轻人。就在熙完死前一星期，她与作为死神的初恋蓝雨再次相遇，熙完列出了一份遗愿清单，并决定在最后的日子里完成那些未曾实现的心愿，两人也在逐一实现遗愿过程中重拾往日情感，一同寻找人生意义。



近年孔明凭著Viu Original原创韩剧《红天机》等剧集打响知名度，经历接近两年的兵役后，他终於以《我死的一周前》首度回归小萤幕，该剧更是他出道十二年来首度担纲男主角的作品，期待见证他在演技上的成长！值得一提的是，《我死的一周前》不但入选第29届釜山国际电影节「On Screen」单元，门票更在预售3分钟便销售一空，足见剧集深受支持！香港观众可以在4月3日起逢星期四晚透过「黄Viu」紧贴进度。



《协商的技术》 热播中

全新商界韩剧《协商的技术》连续三周收视飙升，创下8%收视纪录，成为本季最备受看好的韩剧之一！故事讲述人称狠毒「白蛇」的传奇企业谈判专家尹洙诺（李帝勋 饰）为拯救陷入危机、负债高达11兆的前东家山人集团，率领律师吴顺英（金大明 饰）、郭敏贞（安贤好 饰）和崔振秀（车康润 饰）回巢救亡。



近日剧情发展到会长宋在植（成东镒 饰）竟然曾经卖掉股票，购入价值500亿元的济州岛DADO度假村，为了解决公司的财政危机，洙诺决心说服会长唯一女儿宋志奥（俞利 饰）变卖DADO填补债务⋯⋯《协商的技术》将於复活节迎来大结局，观众万勿错过。



《Biong Biong地球娱乐室 第三季》 4月25日首播

由韩国最强制作人罗暎锡打造，「MZ世代文化总统」李泳知、超人气女团IVE队长安俞真、OH MY GIRL主Rapper MIMI和喜剧演员李恩智主持的《Biong Biong地球娱乐室》讲述四名勇士为了抓捕逃往地球的月球兔子，由此穿越时空展开一连串大冒险！节目自2022年首播后广受好评，成员之间的超强默契亦为观众带来了大量笑声。继第一、二季先后远赴泰国和芬兰取景后，《Biong Biong地球娱乐室 第三季》全员已於今年年初前往阿拉伯阿布扎比及葡萄牙里斯本进行拍摄，并会在4月25日迎来首播，爆笑内容也一样万勿错过。



除了上述精彩节目，Viu Original原创韩剧《卧底高中》及《魔女》亦已全套上架，还未收看两部话题作的观众，不妨趁四月假期到「黄Viu」足本重温，安心在家中享受「自由追剧的欢乐时光」！

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