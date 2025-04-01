G-DRAGON 韓國演唱會圓滿落幕 CL 太陽大聲驚喜現身助陣

G-DRAGON於3月29日、30日兩日在位於高陽市山西區的高陽綜合運動場，以《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA, presented by Coupang Play》（與Coupang Play共同呈現的G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA）拉開第三次世界巡演的序幕，吸引約6萬名觀眾。這是繼創下韓國歌手史上最大規模巡演紀錄的第二輪世界巡演《2017 WORLD TOUR ACT III: M.O.T.T.E》之後，時隔8年再度舉行的個人演唱會。

本次公演通過藝術化呈現哲學家弗里德里希·尼采的哲學概念，以敘事方式展現了Übermensch（超人）完成三階段蛻變的歷程。舞台運用象徵本次巡演的Übermensch標誌形態影像和巨型ABR（巨型人形裝置），成功吸引了觀眾視線。





融合尖端科技的舞台設計引發關注。首次啓用的中控系統應援棒在會場營造出斑斕花海，無人機組成的G-DRAGON面容點亮春日夜空。通過AI粉絲競賽選拔出的影像作品更在終場字幕中呈現，為演出增添了豐富看點。





後續巡演將於5月10日、11日以東京為起點，相繼登陸布拉乾、大阪、澳門、台北、吉隆坡、雅加達、香港等亞洲8城。自第二輪巡演時隔八年重返東京巨蛋、大阪京瓷巨蛋的消息公佈後，菲律賓布拉乾菲律賓競技場等體育場級場館的演出安排已引發全球粉絲關注，新增場次與地點將持續公佈，動向備受矚目。





歌單

(*with為嘉賓)

1.PO￦ER

24.10.31時隔7年4個月發行的單曲

第三張正規專輯《Übermensch》先行曲

2.HOME SWEET HOME (Feat. 太陽, 大聲) / (周日) with 太陽&大聲

24.11.22發行的單曲

第三張正規專輯《Übermensch》先行曲

3.SUPER STAR

第二張迷你專輯《權志龍》收錄曲

4.INTRO. 權志龍 (Middle Fingers-Up)

第二張迷你專輯《權志龍》收錄曲

5.ONE OF A KIND

首張迷你專輯《One Of A Kind》收錄曲

6.R.O.D. (Feat. Lydia Paek) + The Leaders (Feat. Teddy, CL) / (週六,日) with CL

R.O.D：第二張正規專輯《COUP D'ETAT》收錄曲

The Leaders：首張正規專輯《Heartbreaker》收錄曲

7.크레용 (Crayon)

首張迷你專輯《One Of A Kind》主打曲

8.보나마나 (BONAMANA)

第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲

9.그 XX

首張迷你專輯《One Of A Kind》收錄曲

10.Butterfly (Feat. Jin Jung)

首張正規專輯《Heartbreaker》收錄曲

11.너무 좋아 (I Love It) (Feat. Zion.T & Boys Noize)

第二張正規專輯《COUP D'ETAT》收錄曲

12. 니가 뭔데 (Who You?)

第二張正規專輯《COUP D'ETAT》主打曲

13.Today (Feat. 金鐘萬 Of Nell）

首張迷你專輯《One Of A Kind》收錄曲

14.삐딱하게 (Crooked)

第二張正規專輯《COUP D'ETAT》主打曲

15.Heartbreaker / (週六) with Beatboxer WING(wing)

首張正規專輯《Heartbreaker》主打曲

16.개소리 (BULLSHIT) / (周日) with Beatboxer WING(wing)

第二張迷你專輯《權志龍》收錄曲

17.TAKE ME

第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲

18.TOO BAD (feat. Anderson .Paak)

第三張正規專輯《Übermensch》主打曲

19.DRAMA

第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲

20.소년이여 (A BOY)

首張正規專輯《Heartbreaker》收錄曲

21.THIS LOVE

BIGBANG首張正規專輯《BIGBANG Vol.1》收錄曲

G-DRAGON個人單曲

22.1년 정거장 (1 YEAR) + IBELONGIIU

一年車站：首張正規專輯《Heartbreaker》收錄曲

IBELONGIIU：第三張正規專輯《Übermensch》收錄曲

(僅星期日)

+LAST DANCE 或 꽃길 / with 太陽&大聲

23.無題 (Untitled, 2014)

第二張迷你專輯《權志龍》主打曲

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