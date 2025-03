Dragon Pony又翻唱台湾华语歌，萧秉治〈胜利人生〉！台湾网友超激动，韩评「青春电影」

去年甫出道的韩国新人乐团Dragon Pony,自翻唱台湾独立摇滚乐团草东没有派对的〈但〉之后,又唱了台湾歌手萧秉治的〈胜利人生〉,引起台湾网友激动,韩国网友评价亦相当正面。

Dragon Pony最新一支全球热门音乐翻唱,有K-POP圈熟知的男团Stray Kids〈Chk Chk Boom〉、美国歌手Lady Gaga〈Abracadabra〉,还有台湾歌手萧秉治(MP魔幻力量的廷廷)的〈胜利人生〉!「只需要领先一个人就是胜利人生/称为自己的那个人我只和他竞争/Wuu我用生命贯彻/Wuu我想要的天真/I'm gonna shout it out shout it out……」



对於〈胜利人生〉的翻唱,韩国网友留言「Dragon Pony唱台湾乐团歌曲太好了……这么快就拍完一部青春电影了……」、「Dragon Pony竟然为我们注入青春,大家一起合唱的部分像是诉说青春一样让人内心澎湃」、「这就是青春」、「Dragon Pony的时代开启了……青春剧style」、「以前翻唱的海外歌曲中,台湾歌曲特别好听,这次的台湾歌曲也是!」……等等。



「Dragon Pony」、「萧秉治胜利人生」、「胜利人生」等关键字还成为台湾Threads热门,有人表示编曲风格不太一样但一样热血,有人表示华语发音唱得很好,也有人因此发现了Dragon Pony这宝藏团体,或是发现〈胜利人生〉这首宝藏歌曲。原唱萧秉治也发文:「Dragon Pony版的胜利人生好好听,看到自己的歌被cover有点感动。」



而回顾他们上一次翻唱草东没有派对〈但〉,当时韩国及台湾网友评价亦非常好,韩国网友留言「台湾歌曲演奏的气势疯了」、「透过Dragon Pony第一次接触台湾乐团的歌,真的非常非常非常非常喜欢……」、「是不认识的乐团,但托Dragon Pony的福认识了名曲」、「虽然是第一次听,但贝斯非常好听……本身活力也很好,歌真的很好听」……等等。



顺带一提,Dragon Pony是知名音乐人柳喜烈创立的Antenna娱乐旗下新人乐团,成员包含主唱安太奎、贝斯手片盛铉、吉他手权世赫及鼓手高康熏。今年2月,Dragon Pony首度来台在台中「浮现祭」献唱,还和台湾乐团TRASH吉他手颐原合作〈重感情的废物〉翻唱,也在同门的Super Junior圭贤台北演唱会上担任暖场嘉宾。很快,19日才回归发行新专辑的他们,5月24日他们又要来台,且是专场演唱会。

▼19日甫发行的新歌〈Not Out〉



