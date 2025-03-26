Dragon Pony又翻唱台湾华语歌，萧秉治〈胜利人生〉！台湾网友超激动，韩评「青春电影」

去年甫出道的韩国新人乐团Dragon Pony，自翻唱台湾独立摇滚乐团草东没有派对的〈但〉之后，又唱了台湾歌手萧秉治的〈胜利人生〉，引起台湾网友激动，韩国网友评价亦相当正面。

Dragon Pony最新一支全球热门音乐翻唱，有K-POP圈熟知的男团Stray Kids〈Chk Chk Boom〉、美国歌手Lady Gaga〈Abracadabra〉，还有台湾歌手萧秉治（MP魔幻力量的廷廷）的〈胜利人生〉！「只需要领先一个人就是胜利人生／称为自己的那个人我只和他竞争／Wuu我用生命贯彻／Wuu我想要的天真／I'm gonna shout it out shout it out……」



对於〈胜利人生〉的翻唱，韩国网友留言「Dragon Pony唱台湾乐团歌曲太好了……这么快就拍完一部青春电影了……」、「Dragon Pony竟然为我们注入青春，大家一起合唱的部分像是诉说青春一样让人内心澎湃」、「这就是青春」、「Dragon Pony的时代开启了……青春剧style」、「以前翻唱的海外歌曲中，台湾歌曲特别好听，这次的台湾歌曲也是！」……等等。



「Dragon Pony」、「萧秉治胜利人生」、「胜利人生」等关键字还成为台湾Threads热门，有人表示编曲风格不太一样但一样热血，有人表示华语发音唱得很好，也有人因此发现了Dragon Pony这宝藏团体，或是发现〈胜利人生〉这首宝藏歌曲。原唱萧秉治也发文：「Dragon Pony版的胜利人生好好听，看到自己的歌被cover有点感动。」



而回顾他们上一次翻唱草东没有派对〈但〉，当时韩国及台湾网友评价亦非常好，韩国网友留言「台湾歌曲演奏的气势疯了」、「透过Dragon Pony第一次接触台湾乐团的歌，真的非常非常非常非常喜欢……」、「是不认识的乐团，但托Dragon Pony的福认识了名曲」、「虽然是第一次听，但贝斯非常好听……本身活力也很好，歌真的很好听」……等等。



顺带一提，Dragon Pony是知名音乐人柳喜烈创立的Antenna娱乐旗下新人乐团，成员包含主唱安太奎、贝斯手片盛铉、吉他手权世赫及鼓手高康熏。今年2月，Dragon Pony首度来台在台中「浮现祭」献唱，还和台湾乐团TRASH吉他手颐原合作〈重感情的废物〉翻唱，也在同门的Super Junior圭贤台北演唱会上担任暖场嘉宾。很快，19日才回归发行新专辑的他们，5月24日他们又要来台，且是专场演唱会。

▼19日甫发行的新歌〈Not Out〉



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