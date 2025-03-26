《Good Day》停播一周后公开新预告：仍不见金秀贤身影

由G-Dragon主导的音乐综艺节目《Good Day》在停播一周后，预告了即将播出的「总会特辑」内容，但金秀贤的身影最终依然未能出现。

25日公开的YouTube频道「TEO」上的《Good Day》预告片中，G-Dragon与曹世镐、黄晸珉、黄光熙、洪真京、AIKI、Defconn等成员齐聚总会现场，营造出愉快的氛围。 曹世镐问候黄晸珉：「好久不见！」。



当天的亮点是G-Dragon准备的珍藏品拍卖。 洪真京在激烈竞拍后遗憾地喊道：「还没结束呢！」，而偶像团体aespa的登场更为节目增添了活力。 G-Dragon还为后辈们献上舞蹈表演，但因反应平平，他幽默地说：「我错了！」，引发笑声。



然而，最引人关注的却是金秀贤的缺席。 此前的节目中，金秀贤曾短暂以远景镜头露面，但几乎没有台词，存在感甚低。 而在此次预告片中，他的身影依然消失无踪。



近期，金秀贤因与已故演员金赛纶的争议争议而受到关注，节目也因此停播一周。 对此MBC方面解释称是为了「节目重整」，但外界推测实际上可能是为了进行剪辑处理。

部份观众猜测，制作组可能因争议而大幅删减或完全剪掉了金秀贤的画面。 粉丝们纷纷表示惋惜，留言称：「好不容易上节目，却只剩下远景画面」、「剪辑组辛苦了」。

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