Dragon Pony又翻唱台灣華語歌，蕭秉治〈勝利人生〉！台灣網友超激動，韓評「青春電影」

去年甫出道的韓國新人樂團Dragon Pony,自翻唱台灣獨立搖滾樂團草東沒有派對的〈但〉之後,又唱了台灣歌手蕭秉治的〈勝利人生〉,引起台灣網友激動,韓國網友評價亦相當正面。

Dragon Pony最新一支全球熱門音樂翻唱,有K-POP圈熟知的男團Stray Kids〈Chk Chk Boom〉、美國歌手Lady Gaga〈Abracadabra〉,還有台灣歌手蕭秉治(MP魔幻力量的廷廷)的〈勝利人生〉!「只需要領先一個人就是勝利人生/稱為自己的那個人我只和他競爭/Wuu我用生命貫徹/Wuu我想要的天真/I'm gonna shout it out shout it out……」



對於〈勝利人生〉的翻唱,韓國網友留言「Dragon Pony唱台灣樂團歌曲太好了……這麼快就拍完一部青春電影了……」、「Dragon Pony竟然為我們注入青春,大家一起合唱的部分像是訴說青春一樣讓人內心澎湃」、「這就是青春」、「Dragon Pony的時代開啟了……青春劇style」、「以前翻唱的海外歌曲中,台灣歌曲特別好聽,這次的台灣歌曲也是!」……等等。



「Dragon Pony」、「蕭秉治勝利人生」、「勝利人生」等關鍵字還成為台灣Threads熱門,有人表示編曲風格不太一樣但一樣熱血,有人表示華語發音唱得很好,也有人因此發現了Dragon Pony這寶藏團體,或是發現〈勝利人生〉這首寶藏歌曲。原唱蕭秉治也發文:「Dragon Pony版的勝利人生好好聽,看到自己的歌被cover有點感動。」



而回顧他們上一次翻唱草東沒有派對〈但〉,當時韓國及台灣網友評價亦非常好,韓國網友留言「台灣歌曲演奏的氣勢瘋了」、「透過Dragon Pony第一次接觸台灣樂團的歌,真的非常非常非常非常喜歡……」、「是不認識的樂團,但托Dragon Pony的福認識了名曲」、「雖然是第一次聽,但貝斯非常好聽……本身活力也很好,歌真的很好聽」……等等。



順帶一提,Dragon Pony是知名音樂人柳喜烈創立的Antenna娛樂旗下新人樂團,成員包含主唱安太奎、貝斯手片盛鉉、吉他手權世赫及鼓手高康熏。今年2月,Dragon Pony首度來台在台中「浮現祭」獻唱,還和台灣樂團TRASH吉他手頤原合作〈重感情的廢物〉翻唱,也在同門的Super Junior圭賢台北演唱會上擔任暖場嘉賓。很快,19日才回歸發行新專輯的他們,5月24日他們又要來台,且是專場演唱會。

▼19日甫發行的新歌〈Not Out〉



