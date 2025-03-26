不愧是世界豆！法国罗浮宫官方SNS竟为防弹少年团J-HOPE新曲做宣传！经纪公司：是他们主动联系的

防弹少年团（BTS）成员J-Hope再次展现了其全球影响力，与法国巴黎的罗浮宫（卢浮宫）博物馆合作。

巴黎罗浮宫官方SNS於25日（韩国时间）发布了J-Hope的影片，他在其中提及了自己的新曲《MONA LISA》，并表示：「她给了我灵感。 J-Hope还演唱了《MONA LISA》的部份段落，画面随著音乐变换，出现了挂在博物馆内的达文西名作《蒙娜丽莎》。 镜头特写了画作的细节，与歌词相互呼应。罗浮宫与大英博物馆、梵蒂冈博物馆并列为世界三大博物馆，也是全球规模最大且参观人数最多的美术馆之一。



据J-Hope的经纪公司透露，此次合作是由罗浮宫博物馆主动提出，馆方对J-Hope以《蒙娜丽莎》为主题的概念照片产生兴趣，并正式提议进行影像拍摄。

J-Hope於21日发行了新曲《MONA LISA》。 这首歌以诙谐的方式描写了被充满魅力的对象所吸引的情景，灵感正是来自罗浮宫馆藏的《蒙娜丽莎》。MV和舞蹈表演更增添了观赏乐趣。 J-Hope在表演中融入了观赏名画或拍照的姿势，还模仿画家握铅笔作画的手势，充满创意。该曲目前在全球音乐榜单上表现亮眼。 截至24日，已在74个国家/地区的iTunes「Top Songs」榜单夺冠，并连续5天位居「全球iTunes歌曲榜」首位。



此外，J-Hope将继续进行他的世界巡演《HOPE ON THE STREET》。 他将於27日至28日前往美国圣安东尼奥，与全球粉丝见面。

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