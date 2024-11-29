HYUKOH吴赫下月结婚！出道10年零绯闻，有消息即结婚！

韩国具代表性的独立乐团HYUKOH，队长兼主唱、吉他手的吴赫稍早透过经纪公司宣布婚讯，时间就在下个月。

HYUKOH经纪公司DooRooDooRoo Artist Company今（29）日宣布吴赫将於12月结婚，婚礼仅邀请新人双方亲朋好友，由於婚礼是非公开形式，因此日期和新娘身分无法透露。吴赫结婚后，将是继2020年相继结婚的团员林贤帝、任童健后，团里第三名「人夫」。



HYUKOH 2014年出道，乐团名字即吴赫（Oh Hyuk）的名字姓氏颠倒，2015年就在各俱乐部、大型音乐节开始累积人气，2015年登上国民综艺《无限挑战》「岭东高速公路歌谣祭」演唱会而爆红，拥〈TOMBOY〉、〈Gondry〉、〈LOVE YA!〉等名曲，可说是「韩国独立天团」，而HYUKOH曾单独唱过人气韩剧《请回答1988》OST〈少女〉、和IU合唱〈Can't Love You Anymore〉，并制作BTS RM〈Come Back to Me〉。



HYUKOH不仅在韩国拥有庞大人气，由於上述团队及吴赫个人经历，加上吴赫精通中文（从小在中国生活过）、团队改编梅艳芳经典名曲〈似是故人来〉作为Netflix台剧《罪梦者》OST，甚至整支乐团与台湾独立乐团落日飞车合作专辑《AAA》，所以HYUKOH在华语圈也相当知名，就算不是乐团迷「听团仔」也知道HYUKOH与吴赫响亮名号。



吴赫出道10年零绯闻，一有消息就是结婚，不少韩国媒体都以此下标题。2018年HYUKOH成员曾在节目《柳喜烈的写生簿》爆料「成员里除了吴赫都在谈恋爱」，在吴赫婚讯传开后，《TV REPORT》还取得消息吴赫从大学时期的好友直言「不知道他要结婚」。

相关报导：https://tvreport.co.kr/breaking/article/861484/?organic=1#google_vignette

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