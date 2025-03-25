防弹少年团J-HOPE坦言军队生活不易：身边每一双眼睛都像是摄影机！洗澡时的尴尬全靠自嘲来化解

男团防弹少年团成员J-Hope作客了YouTube频道热门综艺《妖精宰亨》，真诚地分享了他从退伍后立即前往美国的原因到军队中面临的挑战等经历。

J-Hope坦言：「入伍前就已经考虑过去美国了。 退伍后，我想去美国学习并感受一下当地文化，同时长期停留进行音乐创作。」然而由於现实因素，他只在美国停留了一个月左右。

J-Hope还分享了退伍前一个月的焦虑感：「那时候脑子里充满了各种想法，甚至有点害怕。 因为这是我第一次长时间休息，不禁担心自己是否能重新适应。」为了克服这种不安，他决定前往美国，沉浸在自己喜欢的文化中。



谈及军队生活时，J-Hope坦言并不轻松：「说实话，我身边每一双眼睛都像是摄影机。 每当我做出某个举动时，都会想『大家会怎么看我？ 会怎么评价我？』所以没能完全放松休息，只能按照部队的规范来生活。」



当郑宰亨问到军中的日常习惯，例如洗澡时，J-Hope幽默地回答：「其实大家都一样。 刚进训练所时，我也想著『该怎么洗澡啊？』后来我干脆决定厚脸皮一点，直接想著『今天大家要看艺人的身材了！』就一丝不挂地走了进去。 反而是我自己先自嘲化解尴尬，还说『这就是明星的身材！』」

J-Hope表示军队生活让他学会放下自我：「我在军队中放下了很多包袱。 但同时，我觉得自己问心无愧，做得很好，很为自己感到骄傲。 我在军中体会到世界上有各种不同的人，并从中收获了很多正面能量。 某种意义上，我觉得自己更加成熟了。」特别是在听到一起服役的战友对他说「因为有哥在，我们的军队生活变得更有趣了，谢谢你带给我们欢乐」这让他深感欣慰。 J-Hope表示：「听到这样的话，我觉得自己没有白白服役。 反而获得了能量，让我想在退伍后努力继续前行。」



目前，防弹少年团成员们正陆续完成兵役。 J-Hope於2023年10月入伍，并於2024年4月退伍。 他在退伍后专注於个人音乐活动，并与粉丝持续互动。 防弹少年团预计将在2025年以完整体形式重新合体，备受全球粉丝期待。

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