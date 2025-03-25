金赛纶前男友登场：生前因三角恋而痛苦，被丈夫家暴，因家人漠视而绝望！她的死和金秀贤无关

有关金赛纶的死亡，现在充斥著各种猜测和误解，究竟什么是真相，什么是虚构，完全混乱，各种污名也各自不同。 在前经纪公司和7亿韩元债务清偿的法律文件发送以及交往等真相争议仍未清晰的情况下，人们不禁开始怀疑是否背后隐藏著某种有意的目的，让人充满疑虑。 金赛纶死亡的真正原因，大家自然会想知道。

25日，韩媒「THE FACT」独家公开了号称是金赛纶前男友的采访，「我知道赛纶的死并不是因为金秀贤这位演员。 我知道有太多真相被掩盖了，所以我非常生气。 即使是为了安抚死去的赛纶的灵魂，我也希望能把其中一些真相公之於众。」

K先生表示：「已经离开的金赛纶也不会希望她的死因被曲解。」金赛纶在去世前，一直在两个男人之间的三角关系中度过痛苦的日子，这位前男友K先生，以及金赛纶结婚后的纽约男（丈夫）。 据悉，金赛纶结婚后不久，在困难时期仍试图与前男友联系以寻求依赖，而这一点被纽约男知道后，他便抢走了金赛纶的手机并进行监视，并对她进行言语上的虐待。 金赛纶虽然和纽约男分手，但似乎在经历艰难时期后再次联系了前男友。



「既然结婚了（就不要再和别的男人联系），像狗一样过日子，你的自己收拾去。」（1月13日，纽约男发给金赛纶的辱骂短信）

在这过程中，金赛纶多次自残，精神上陷入极大的混乱。 她所经历的痛苦，不是因为7亿（韩币，下同）的债务或与金秀贤的交往，而是其他的事情。 7亿债务清偿事宜，实际上是去年的事情，这只是前经纪公司的形式性处理，从多方迹象来看，金赛纶本人似乎并不感到有很大压力需要偿还这笔钱。 1月15日，金赛纶发简讯给前男友K先生说：「对不起，骂我吧，这个XX，疯子，精神病，我一直被骂被打，但我无法改变。」透露自己被虐待的事实，「只要你能幸福，这就是我最大的梦想，别无渴求，我比任何人都爱过你。」

同时，她也解释了与纽约男结婚的过程。 金赛纶表示：「从11月开始，我和这个人开始见面。 起初他没什么表现，而你每天都那样忙碌，我找不到可以依靠的人，这些都是事实，因为太寂寞了才会移情别恋，这也是事实。 因为我需要一个能听我说话、帮助解决问题的人。 但这只是一段短暂的时间，随后他开始威胁我说会公开我的聊天内容和照片，还黑了我的IG，把照片发到网上，打我骂我，太可怕了，我无法分手，也害怕这会对你造成伤害。」



K先生表示，金赛纶最痛苦的是来自家人的漠视，她曾经因为家庭的冷漠而感到绝望。 2024年11月1日，金赛纶因自残导致手腕韧带断裂，需紧急手术，但家人收到消息后并未出现。 K先生一直守在她病床旁，直到她出院，而当时的医疗费用由前经纪公司的工作人员支付。

对此，K先生说：「金赛纶出院后，我立刻带她回家，但她亲生母亲却和朋友若无其事地吃饭，完全没有表现出惊讶或对金赛纶痛苦的共鸣。 正因为这样的家庭态度，金赛纶总是想逃离这个家。」即便结婚后，金赛纶仍然精神上依赖K先生，并谈到她尝试极端选择的原因：「哪怕是割腕了也无法原谅自己，无法逃避。 无数次我割脖子，用水管吊脖子，却只留下伤痕。 对不起，没能遵守约定，我只是觉得我痛苦的程度还不够。」



K先生还说：「作为最了解金赛纶的人，我觉得这位姨妈在金赛纶死后，以遗属的名义突然出现，诬蔑金赛纶是因为和金秀贤有问题才自杀，这种说法很牵强。 金赛纶的亲生母亲和父亲都没有亲自出面，这也许是因为金赛纶在生前，其实更想逃避的是他们，而不是金秀贤。 怎么可能女儿结婚，家人却一无所知？ 家人们对金赛纶与纽约男结婚这件事完全不知情，这证明了家人们与金赛纶几乎没有任何沟通。 而且，当关系断裂，没有关心她的时候，当她去世后却翻出几年前与著名演员交往的事，这其中必然有某种目的或意图，否则无法解释。 我虽然没见过金秀贤，但不能因为他的名气就要承受这一切，那样他太委屈了。」



K先生为了证明自己的爆料和证词的真实性，亲自提供了姓名、居民证号码及印章，并写下事实确认书。 他还详细记录了金赛纶在自残后於首尔江南D医院急诊室治疗的情况。 K先生也录音保存了这些证据。

当时金赛纶在紧急情况下并未联系家人，而是向朋友求助，并透露自己因手腕韧带断裂需手术，因无法申请保险，需借500万。 这段录音揭示了金赛纶当时无助的处境。



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