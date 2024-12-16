HYUKOH吴赫完婚！新娘是模特儿黄智敏，婚纱照台湾拍的！惜和平新生天桥已拆

韩国代表性独立乐团HYUKOH吴赫14日完婚，婚纱照独家公开予韩媒《STARNEWS》，背景让台湾粉丝一看就很眼熟，正是在台湾台北街头拍的！

吴赫11月底宣布结婚，后来传出结婚的对象是模特儿黄智敏，不过当时吴赫经纪公司为保护其隐私回应「无法确认」，而今婚纱照的公开确认新娘就是黄智敏。虽然‎吴赫宣布结婚时，不少媒体说他「零绯闻」‎，不过媒体‎《TV REPORT》‎挖出两人在2020年就有过绯闻，他们被撞见在首尔麻浦区延南洞一家咖啡厅约会，但经纪公司否认，仅表示两人是朋友。



音乐制作人Code Kunst受邀吴赫与黄智敏婚礼，曝光了新人在教堂完婚一幕。新人公开的婚纱照别具个人风格，吴赫著宽大西装还戴著棒球帽，黄智敏一袭白婚纱甜蜜依偎，两人还手牵手过马路，简约自然。两人近照的背景正是和平新生天桥，和平新生天桥已存在40逾载，台湾经典电影《一一》与《饮食男女》都曾在取景。台北市政府10月公告桥龄久远须拆除，曾有市民团体抗议但无效，11月中已开始拆除，目前现场已不见桥的主体，粉丝无法踩点都觉得可惜。



而两人过的马路正是和平新生天桥往下望的和平新生路口，左方公车「首都客运」四字与后方台湾中油吉祥物「中油宝宝」相当显眼。另外一组黄智敏换上露背黑洋装和吴赫散步的草地，疑似是板桥435艺文特区，而室内照有网友指出是在圆山饭店内部所拍。



吴赫和黄智敏特地来台拍婚纱照让台湾粉丝相当惊喜，虽然不知道是什么缘由，但吴赫和台湾颇有渊源，曾受Netflix台剧《罪梦者》邀约改编港星梅艳芳经典名曲〈似是故人来〉，HYUKOH整个乐团还与台湾独立乐团落日飞车合作专辑《AAA》。吴赫童年在中国生活过，本身会说华语的他，在台湾宣传时沟通还畅行无阻。



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