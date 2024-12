HYUKOH吴赫完婚！新娘是模特儿黄智敏，婚纱照台湾拍的！惜和平新生天桥已拆

韩国代表性独立乐团HYUKOH吴赫14日完婚,婚纱照独家公开予韩媒《STARNEWS》,背景让台湾粉丝一看就很眼熟,正是在台湾台北街头拍的!

吴赫11月底宣布结婚,后来传出结婚的对象是模特儿黄智敏,不过当时吴赫经纪公司为保护其隐私回应「无法确认」,而今婚纱照的公开确认新娘就是黄智敏。虽然‎吴赫宣布结婚时,不少媒体说他「零绯闻」‎,不过媒体‎《TV REPORT》‎挖出两人在2020年就有过绯闻,他们被撞见在首尔麻浦区延南洞一家咖啡厅约会,但经纪公司否认,仅表示两人是朋友。



音乐制作人Code Kunst受邀吴赫与黄智敏婚礼,曝光了新人在教堂完婚一幕。新人公开的婚纱照别具个人风格,吴赫著宽大西装还戴著棒球帽,黄智敏一袭白婚纱甜蜜依偎,两人还手牵手过马路,简约自然。两人近照的背景正是和平新生天桥,和平新生天桥已存在40逾载,台湾经典电影《一一》与《饮食男女》都曾在取景。台北市政府10月公告桥龄久远须拆除,曾有市民团体抗议但无效,11月中已开始拆除,目前现场已不见桥的主体,粉丝无法踩点都觉得可惜。



241214 Oh Hyuk got married today! Congratulations! code_kunst #hyukoh #혁오 pic.twitter.com/r19K816rrj

241214 Congratulations Oh Hyuk and Hwang Ji Min! © https://t.co/ZQUUQkx1OX #hyukoh #혁오 pic.twitter.com/6b1kxsOGQt

而两人过的马路正是和平新生天桥往下望的和平新生路口,左方公车「首都客运」四字与后方台湾中油吉祥物「中油宝宝」相当显眼。另外一组黄智敏换上露背黑洋装和吴赫散步的草地,疑似是板桥435艺文特区,而室内照有网友指出是在圆山饭店内部所拍。



Oh Hyuk and Hwang Ji Min

Another pre-wedding photo ~



© https://t.co/6g3fjXuq1n#hyukoh #혁오 pic.twitter.com/jj6oHf0xM7