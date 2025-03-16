首周收视率就翻倍！《协商的技术》李帝勋、成东镒、张铉诚同场飙戏，剧情反转精彩（EP.1-2）

《模范的士》（模范计程车）「金道奇」李帝勋最新戏剧《协商的技术》上周首播，他化身银发M&A并购专家，两集收视率在一天内翻了近一倍！

JTBC新剧《协商的技术》讲述绰号「白蛇」的M&A并购专家「尹洙诺」（李帝勋 饰），回锅前公司山人集团，要替山人集团进行M&A计画解决财务危机。首集收视率落在3.3%，第二集飙升至6.0%，才播两集便有近一倍成长实属罕见。

（以下稍微提及剧情）

首集男主角「尹洙诺」戏份不算多，观众多以旁人的角度认识这名角色，也是透过配角大致理解「M&A」为何，M&A即「Mergers and Acquisitions」，「并购」合并与收购。最有张力的情节在尾声，尹洙诺和「前上司」河泰秀（张铉诚 饰）的意图背道而驰，在面对会长宋在植（成东镒 饰）时，做不到也要说做得到。尾声李帝勋和张铉诚、成东镒对戏，仅仅几句台词，但表情变化耐人寻味，这也许是隔日播出的第二集收视会飙升的原因之一。



第二集收视大幅上涨，除了演员功力，剧情功不可没。连尹洙诺自己都没有十足把握的山人建设出售案，他办到了，靠著洞悉人心及话术，说服顾客的同时又能让会长满意，且用公益、美意包装这场冷冰冰的出售案，案子圆满收场。尾声尹洙诺又再次面对会长，距离和会长约定的十兆还有两兆之多，他却说要收购？



韩国网友评价完全反映在收视率上，评价包括「一开始很平淡，让人失望，但后面越来越有趣」、「首集后半部太好玩了，（李帝勋）和张铉诚对决都快疯了」、「从第二集就很有意思了」、「难得一见的题材，很有趣」、「不懂并购但很有趣」、「成东镒和李帝勋的演技真的很有张力」、「李帝勋虽然很平静但气场十足，让人最有投入感」、「演员们演技都很好，时间都不知道怎么流逝的」、「很有趣，剧本写得真好」……等等。不过，同时有不少网友批评音乐太过抢戏，表示太大声干扰聆听台词，音乐风格「太反派」也不适合。

网友们也已对接下来情节进行推敲，例如尹洙诺一头银发的用意为何？尹洙诺有个弟弟过世了，而他妻女从未现身过，他隐瞒的什么，会不会表面是要拯救集团，实际上是要压垮集团？会长欣赏私人医师的女儿，剧情用意是？

香港观众可於黄Viu收看《协商的技术》，目前已播至第三集，今晚将播出第四集。



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