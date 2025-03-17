金赛纶遗属痛斥李镇浩令女儿「一天内6次试图轻生」，今日正式起诉！金秀贤方多次联系女方父亲记录公开

金赛纶遗属再度发声控诉YouTuber李镇浩对金赛纶的种种迫害，公开了金秀贤所属社多次联络金赛纶父亲的纪录，并将於今日下午以诽谤罪起诉李镇浩。

金赛纶遗属委任BUYOU律所担任法律代理人，代表律师夫智锡（音）表示，金赛纶确实曾与金秀贤交往，但李镇浩却称这是「自导自演」，这是明显的虚假事实。

李镇浩在过去3年制作并公开了4部关於金赛纶的影片，在金赛纶去世后迅速设为不公开。 今年1月8日，李镇浩发布影片《金赛纶又秒删贴文... 引发结婚猜测后消失？ 亲自联系后的结果是》，据遗属透露，金赛纶在当日一天之内就尝试极端选择超过6次。



此外，YouTuber「横竖研究所」昨晚直播公开了金赛纶家人针对李镇浩的声明，以及金秀贤公司多次联系金赛纶父亲的纪录。

根据金父提供的手机截图，李镇浩在金赛纶过世后多次来电，Goldmedalist理事柳泰显（音）也在3月12日、13日和14日多次来电和传简讯，表示希望和金父见面聊，金父则表示「正在工作、晚上可以通话」「下周给您联络」等等。 而次日15日，Goldmedalist发声明表示希望和金母见面沟通、请她联系公司，一度令不少人质疑公司难道没有金赛纶家人的联络方式。



金赛纶遗属表示，Goldmedalist发来存证信函称如果不在1年1个月内偿还7亿就要起诉她，当时根本没有告诉她这只是程序、不必惊慌。 金赛纶给前公司的每一个人打电话，但没有任何一个人接通：「金赛纶为了确认这是金秀贤的意思还是公司的意思，不断进行联络。」

遭到持续无视后，金赛纶为了取得联络而上传照片，李镇浩却嘲讽这是「自导自演恋爱」。 李镇浩使用了「女演员金赛纶脱序行为的真正原因」「为什么针对她的杂音一直不断呢」等措辞，无异於把别人的房间打乱再质问他家为什么这么乱。 李镇浩称金赛纶对社会的认知都来自剧本和片场，所以缺乏普通人的情绪，这一说法无异於否认了家人的存在。 李镇浩还说金赛纶随意辱骂欺负工作人员，金赛纶家人质疑他才是缺乏同理心和记者常识。



李镇浩在影片中自称联系了金赛纶的朋友，认为她真正在咖啡厅兼职的可能性很低; 又称金赛纶公开合照是为了炫耀自己曾经也很红，金赛纶的朋友也觉得她的行为不可理喻，且她本人也对冲动行为十分后悔。 遗属对此表示，金赛纶做兼职没有必要告诉所有人，李镇浩问的人或许刚好跟她不熟; 公开合照是为了跟金秀贤和Goldmedalist取得联络的最后选择，这一点金赛纶身边每一个人都知道，质疑他所说的「朋友」究竟是谁。

金赛纶遗属反问道：「金赛纶为了延续生活付出了不懈努力，你却给她打上假兼职的标签后，你的家人赚到钱、获得平安了吗？ 你说那些言论是因为担心金赛纶、想帮助金赛纶，你的小孩相信吗？ 要不要把你的影片给你父母看，采访他们这真的是在帮忙吗？」



金赛纶遗属还透露，金赛纶过世后，很多合作过的影视相关人士都来吊唁，包括《等待回家的日子》导演、舞台问候的警卫等等，而签下金赛纶作为旗下首位艺人的Goldmedalist却无一人来访。



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