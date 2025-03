李浚赫开亚洲巡回粉丝会：曼谷、东京、台北、马尼拉、首尔

大势男星李浚赫将举办亚洲巡回粉丝会。

「2025 LEE JUN HYUK 'LET ME IN」为主题的首场亚洲粉丝见面会巡演将从曼谷启程,随后前往东京、台北、马尼拉,最终在首尔落幕。 正如「LET ME IN」这个主题所表达的意义,这次巡演是李浚赫向粉丝们靠近的重要一步,大家也对他将在见面会上分享的专属故事充满期待。

随著粉丝见面会消息的公开,官方还发布了一张预告海报。 海报中,李浚赫以温柔的眼神凝视前方,营造出神秘而梦幻的氛围。 他一直以来通过多样的作品与角色与粉丝互动,而此次见面会将是他以演员李浚赫的身份真正站在粉丝面前,让人更加期待他会带来怎样的表现,也让一直期待这场粉丝见面会的粉丝们倍感激动。



《我的完美秘书》结束后李浚赫随即投入Netflix系列剧《杜奥女士》的拍摄中。 此外他还将特别出演电影《与王一起生活的男人》,并计画参与该片的拍摄。 同时,他特别出演的Netflix剧集《无赦之仇》也即将公开。

忙碌不停的李浚赫,如今迈向粉丝们。 他的亚洲粉丝见面会巡演的具体日期和地点将陆续通过Ace Factory官方SNS公布。

