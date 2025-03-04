曾欠李升基音源收入又涉嫌各种罪名，Hook前代表权真英卷土重来，朴敏英成首个艺人

2022年爆出积欠李升基音乐版权费用，后续还有其他官司缠身的「Hook娱乐」前代表权真英（권진영），确定卷土重来开设新经纪公司「Darm娱乐」（暂译），首个艺人也是曾待过Hook娱乐的朴敏英。

权真英本是Hook娱乐创办者兼代表，2022年11月爆出隐瞒合作18年的旗下艺人李升基「音源有收入」，让李升基一直以来以为自己发行歌曲都是赔钱、从未赚钱，事情闹得沸沸扬扬，权真英等人涉嫌违反特定经济犯罪加重处罚等相关法律（业务上贪污、诈骗）遭起诉，Hook娱乐后来支付李升基超过50亿韩元欠款，李升基全数捐出。李升基的遭遇更促成了‎「李升基法」诞生，演艺公司必须向艺人公开会计帐目及报酬明细。（*李升基与Hook娱乐纠纷快速回顾可点此）



李升基和Hook娱乐的纠纷被爆出后，《Dispatch》（D社）也曾爆料Hook娱乐恐在艺人的广告费用上也帐目不清，包括李升基在内，尹汝贞、李瑞镇和朴敏英的权益可能也受损，不过后来并无其他艺人接续指控Hook娱乐，倒是Hook娱乐元老艺人、被李升基视为恩师的李仙姬遭怀疑是否参与罪行（权真英创立Hook娱乐前是李仙姬经纪人，两人合作超过20年），后判无罪。



李升基在纷争初期已迅速解除合约，知名前娱乐记者出身的YouTuber李镇浩曾形容李升基的处境「孤立无援」，仅带著一名经纪人出走，Hook娱乐其他艺人因为夹在中间难以站边，他甚至透露权真英在韩国演艺圈权势不小，不少电视台都要看他脸色，像罗暎锡PD（罗PD）和权真英关系也很好。然而在李升基之后，尹汝贞隔月也离开Hook娱乐（据说尹汝贞与权真英有15年交情），李瑞镇则是隔年走人，Hook娱乐大牌艺人截至上月仅剩李仙姬与朴敏英。

权真英和李升基爆发纠纷的同时，还涉嫌在2012年至与2022年10月挪用约40亿韩元，且涉嫌在Hook娱乐被绿蛇传媒（Chorokbaem Media）收购时进行股票内线交易。去年权真英又被控2022年1月至7月期间利用两名员工，17次非法拿到安眠药，触犯《毒品管制法》一审被判8个月徒刑得缓刑2年，并罚锾17万韩元。

Hook娱乐今年2月出现大变动，不止以母公司绿蛇传媒之名更名「绿蛇娱乐」，权真英也辞掉代表职务并离开。而权真英侵吞公司40亿韩元疑云尚未了结，已和Hook娱乐共事过的高阶主管一同创立全新公司「Darm娱乐」，签下的首个艺人将是Hook娱乐合作过的朴敏英，朴敏英上月才和Hook娱乐结束合约。



朴敏英本人证实正在和Darm娱乐商讨合约，她受媒体‎《STARNEWS》专访时透露和权真英代表过往合作经验很好，认为她能让自己专注於演戏，「没有一家公司完全适合，但我认为只要能让自己不会觉得不舒服、能带著舒适感演戏，就是最好的公司」，表达了自己很珍惜缘分，且已长期合作过（2021年开始）感受很稳定。有网友讶异权真英能东山再起并与朴敏英再合作，但由於朴敏英曾卷入男友姜钟贤诈欺案，有网友讽刺两人「物以类聚」、「很适合」，也有人觉得朴敏英在Hook期间没损失，再合作与权真英本身的争议并不冲突。

说到朴敏英卷入的事件，2022年朴敏英当时的男友姜钟贤遭爆有诈欺前科，陆续涉嫌盗取公司资金、操控股价等等遭起诉，朴敏英姐姐被发现担任姜钟贤公司高层，朴敏英疑似借名开设帐户交易，Hook娱乐替其澄清「被警方调查」只是担任参考人并无犯罪嫌疑，帐户之事是「被利用」，且两人在事情爆发以来已分手，朴敏英为此事已多次公开道歉。Hook娱乐当年遭警方扣押调查，在还未揭露和李升基的控诉有关时，外界一度遭臆测和姜钟贤有关，因姜钟贤和Hook娱乐母公司绿蛇传媒代表元英植关系匪浅，而元英植去年因涉嫌违反《资本市场法》遭起诉，已卸任代表。

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