李浚赫開亞洲巡迴粉絲會：曼谷、東京、台北、馬尼拉、首爾

大勢男星李浚赫將舉辦亞洲巡迴粉絲會。

「2025 LEE JUN HYUK 'LET ME IN」為主題的首場亞洲粉絲見面會巡演將從曼谷啟程,隨後前往東京、臺北、馬尼拉,最終在首爾落幕。 正如「LET ME IN」這個主題所表達的意義,這次巡演是李浚赫向粉絲們靠近的重要一步,大家也對他將在見面會上分享的專屬故事充滿期待。

隨著粉絲見面會消息的公開,官方還發佈了一張預告海報。 海報中,李浚赫以溫柔的眼神凝視前方,營造出神秘而夢幻的氛圍。 他一直以來通過多樣的作品與角色與粉絲互動,而此次見面會將是他以演員李浚赫的身份真正站在粉絲面前,讓人更加期待他會帶來怎樣的表現,也讓一直期待這場粉絲見面會的粉絲們倍感激動。



《我的完美秘書》結束後李浚赫隨即投入Netflix系列劇《杜奧女士》的拍攝中。 此外他還將特別出演電影《與王一起生活的男人》,並計畫參與該片的拍攝。 同時,他特別出演的Netflix劇集《無赦之仇》也即將公開。

忙碌不停的李浚赫,如今邁向粉絲們。 他的亞洲粉絲見面會巡演的具體日期和地點將陸續通過Ace Factory官方SNS公佈。

