全面公开！BTS防弹少年团成员J-Hope 首次世巡降临台北，一连两场话题开唱

万众瞩⽬,世界级天团 BTS 成员J-Hope 正式官宣 全新巡演《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI》 将於 5 ⽉ 24 及 25 号⼀连两天於林⼝体育馆话题登场,更是J-Hope ⽣涯⾸次展开世界巡回,即刻起⾄ Live Nation Taiwan 官⽅网站www.livenation.com.tw 免费加入会员,可在 3 ⽉ 4 ⽇上午 11 点获得抢先购票机会,3⽉ 5 ⽇上午 11 点拓元售票系统全⾯开卖。

等待已久的《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’》世界巡回,从⾸尔奥林匹克体操竞技场出发,⼀路唱⾄北美地区包括布鲁克林、芝加哥、洛杉矶等,亚洲场次则有⾺尼拉 、新加坡、雅加达及 5 ⽉ 24 及 25 号林⼝体育馆,此次也加码推出两款限量 VIP 套票,包括 VIP HOPE Package、VIP STAGE Package,更多及完整售票详情请⾄www.livenation.com.tw 及拓元售票系统。



J-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI

•演出⽇期:2025/5/24, 5/25

•演出地点:林⼝体育馆 Linkou Arena



