汤姆克鲁斯上《Run Jin》分享充满智慧的话：电影绝对不是「我」而是「我们」、只有一个人就不是BTS了

Jin 表示，BTS已经活动进入第13年，而汤姆・克鲁斯（Tom Cruise）和电影《不可能的任务：最终清算》团队，「长时间建立信任的秘诀是什么？」却得到了相当受用且温暖的一席话。

汤姆・克鲁斯表示：「我有一个很重要的铁律，电影绝对不是「我」而是「我们」的电影，就像Jin所在的BTS组合一样，要时刻尊重一起工作的人们，我会一直以开放的姿态和大家沟通，为了在大家需要帮忙时，马上提供帮助。」



「就像Jin一个人，做不了BTS一样，在看不见的地方有许多团队，他们一直在帮助我们，这就是我喜欢拍电影的原因，也是我热爱人生的原因。」



Jin 指向前方介绍，跟眼前的男PD已经合作了13年，跟一旁的女工作人员更是合作了15年（加上出道前的两年），是非常坚固的关系，汤姆・克鲁斯听完也非常感动，提到自己也与克里斯多福・麦奎里（Christopher McQuarrie）导演合作了20年（此次也是他执导），再过5年，Jin和大家就能迎接合作的第20年了！现场的大家都开心的笑著，气氛相当温暖。





▼影片已定位在7:19。



＊延伸阅读：《Run Jin》汤姆克鲁斯炫耀自己知道BTS！最爱的韩式炸鸡&热情的人们，Jin反过来推荐他另一道刺激美食



汤姆・克鲁斯跟Jin家人视讯通话的小花絮，也公开了～！

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