NCT WISH六位成员为台粉设计全日中文问候语〜来台许愿西门町逛街、难忘芒果冰与地瓜球

韩团NCT WISH由2位韩国成员是温与栽禧，还有4位日本成员陆、勇志、辽与咲哉组成，六位成员在演出前也提前与媒体分享来台心情，出道才一年多的他们略显生涩，不过相当用心为台湾粉丝们准备了中文问候。





访谈一开始NCT WISH六人就先秀出学好的中文问候，依序是「NCTzen今天加油！」「NCTzen爱你唷！」「NCTzen起床喔！」「NCTzen要梦到我喔！」「NCTzen开心吗？」「NCTzen晚安！」希望可以陪伴粉丝从早到晚一整天。NCT WISH曾来台举办粉丝见面会，当时就感受到粉丝们的热情，而本次将以演唱会的形式带来更精采的舞台表演，让他们觉得相当开心。





成员们觉得自己从刚出道至今，有什么样的转变呢？他们表示渐渐更有余裕，也不再像以前那么紧绷，比起刚出道的他们，就连与粉丝们的沟通也变得更加顺利轻松，还因为演出会见到来自各个城市的粉丝们，使他们对於各国语言也产生了兴趣，希望能跟更多粉丝们沟通。





暑假即将到来，不知道六位大男孩有什么关於暑假的难忘回忆吗？陆、勇志跟辽的回忆都是与朋友去游泳玩水，是温则表示自己的外婆住在济州岛，所以曾经在暑假到济州岛度过一个月的时间，相当好玩。咲哉则表示自己的印象都在写暑假作业，栽禧也表示自己曾经在乡下度过暑假，对他们来说都是相当有趣又印象深刻的回忆。





这次来到台湾，勇志说很希望能去西门町逛逛，是温也说自己昨天已经尝试了芒果冰，台湾的芒果很新鲜，冰又甜甜的，非常好吃。咲哉表示自己尝试了台湾的地瓜球，觉得很好吃。有日本成员又有韩国成员，NCT WISH平时习惯是以韩文沟通，栽禧还透露陆还因为太久没有说日文，会突然想不起日文的单字呢！





NCT WISH也为了台湾的粉丝们准备特别的舞台表演，而他们也许愿能够身体健健康康，六人可以长长久久的一起站在舞台上为大家演出。





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