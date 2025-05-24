「以妈妈的儿子出生很幸福」白佳泪别妈妈，高耀太队友申智与金钟旼陪伴送行

高耀太成员白佳的母亲20日病逝，22日他发文道别妈妈，23日相关照片也透露队友申智与金钟旼陪伴他送行妈妈。

「现在天国应该变得很热闹吧？因为那个很会骂人很毒舌的，我们车女士应该到了。现在开始也不用担心先送到天国的家人了，车女士会和他们围坐在一起开心地笑著。很多人担心我妈妈的送行，真心感谢大家的陪伴。我不会再一味地悲伤了，会像车女士一样开朗、朝气蓬勃地活下去。车女士再见，以妈妈的儿子出生很幸福，我爱你。――妈妈宝物1号」白佳写道，贴文底下YB乐团主唱尹道贤、2am赵权都暖心留言替他打气。



白佳放上的照片是他在妈妈的病榻前握著她手、还有开心向著镜头的合照与影片。影片中可看到白佳忍著泪水希望记录下妈妈更多身影，其中一支轻抚著妈妈的脸说：「我妈妈真漂亮，快点好起来。」遗憾妈妈的状况没能好转。白佳还放了妈妈过往和他一起上综艺的片段，白佳妈妈在该节目演出合辑在YouTube已破86万观看，网友都说妈妈相当搞笑又可爱，在听闻白佳妈妈过世后也有网友特别前来留言悼念。



白佳昨（23）日IG限时动态发了他和高耀太队友申智、金钟旼与妈妈遗照合影，称队友们是「家人」，感谢他们的陪伴。白佳2004年加入高耀太，和两人组团逾20年了。他也再次怀念妈妈，透露妈妈每年都会写生日卡片给自己，除了今年；妈妈很少用kakao Talk，首次发现妈妈的kakao Talk头贴是「妈妈宝物1号自己」。最后一支影片他写：「妈妈今天也要幸福喔，我爱你。」



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