韩艺瑟二审胜诉，追回6.6亿广告代言费！与10岁年下老公放闪不断

演员韩艺瑟因未收到广告代言费，对健康食品品牌「生活约束」经营公司提起诉讼，在二审中再次胜诉。

根据24日法律界消息，首尔高等法院於21日针对韩艺瑟所属公司HIGH娱乐对NEXT PLAYER提起的代言费请求诉讼作出判决，与一审相同，判定「被告须向原告支付6亿6千万韩元」，原告部份胜诉。



韩艺瑟与所属公司於2022年4月与NEXT PLAYER签订合同，成为其健康食品品牌「生活约束」的广告代言人。 根据合同内容，韩艺瑟需进行4次影像拍摄与4次平面拍摄，共计22次出镜。 代言费共计14亿3千万韩元，分两次支付，每次7亿1500万韩元。 合同中规定，无论广告种类，只要广告成品使用过一次，即须支付全额代言费。

然而，NEXT PLAYER仅於2022年5至6月支付了第一笔代言费7亿1500万韩元，随后在2023年3月支付了第二笔部份代言费5500万韩元，合计仅支付了7亿7千万韩元。

韩艺瑟方面因此提起诉讼，要求支付剩余代言费。 而NEXT PLAYER则提出反诉，声称所属公司延迟拍摄日程、未履行SNS上传义务，因此无需支付第二笔代言费，甚至要求解约并索要高达5亿韩元的赔偿金。



然而，一审法院认为：「不足以认定原告未配合拍摄，且被告单方面解约的主张不合法。」法院指出，广告成品已至少使用过一次，因此合同条件已成立。 对於所属公司要求修改广告概念、因韩艺瑟确诊新冠导致日程延后等情况，法院不认为属於原告方责任。

法院还认定，之后未进行追加拍摄的原因应归责於NEXT PLAYER未支付第二笔代言费，故判定被告应支付该款项。

NEXT PLAYER对一审判决提出上诉，但二审法院同样认为一审判决合理，驳回了上诉。

此外，韩艺瑟2001年参加Super Model选拔大赛出道，出演了《九尾狐外传》《美女的诞生》《20世纪少男少女》等多部影视作品。 2021年开始与小10岁男友公开交往，去年5月宣布已登记结婚，经常在IG放闪。





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