SHINee队长温流4月访澳办个唱，预告将於美洲开唱！新专《CONNECTION》旋登十七地区iTunes专辑榜一位

SHINee队长温流宣布将於2025年4月20日(星期日)假澳门百老汇举行由D-SHOW主办的「2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : CONNECTION] IN MACAU」个人演唱会！

以第4张迷你专辑《CONNECTION》回归的温流，凭藉其独特的嗓音和非凡的歌唱实力，成功俘虏了无数乐迷的心，温流更参与了专辑所有收录曲的制作以及作词！ 该专辑在公开发售后，旋即登上日本、台湾、香港、新加坡等一共十七个地区的iTunes「Top Album排行榜一位以及「Worldwide iTunes Album」排行榜二位，而主打歌《Winner》也不负众望在音源网站BUGS登上实时一位。另外温流早前更在澳门举行的亚洲大型音乐庆典2024 SUPERSOUND FESTIVAL里获得「本年度男歌手」大奖，再次证实了温流作为歌手+制作人的实力和人气！



忙於为个唱奔走的温流刚在2月份结束了首尔场以及日本场，并於4月初到访台北后，便会马上前往澳门跟JJINGGU们(温流粉丝俱乐部名称)见面。所属公司更预告温流将会到访美洲，跟全球各地的粉丝见面。在早前落幕的日本场的演唱会，以温流的过去、现在和未来为主题，并以叙事的方式展现温流的个人专辑，带给了现场观众深深的感动和余韵。



温流澳门站演唱会门票将於3月13日(星期四)中午12时於「澳门百老汇」及「大麦网」官方网站公开发售，票价分别为港币/澳门币 $1,688 / $1,288 及 $888。购买门票的所有粉丝可以获得A3海报及小卡等福利，购买$1,688门票的粉丝更可观看彩排和获得VIP挂绳，各位JJINGGU们记住mark实以上抢飞日期和时间啦！





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