《Run Jin》汤姆克鲁斯炫耀自己知道BTS！最爱的韩式炸鸡&热情的人们，Jin反过来推荐他另一道刺激美食

有生之年，居然能看到BTS防弹少年团 Jin 跟汤姆・克鲁斯（Tom Cruise，阿汤哥）同框，真的好令人感动啊～！完整节目已公开罗。

好莱坞巨星汤姆・克鲁斯出演了 Jin 的个人网路综艺《Run Jin》（奔跑吧，硕珍）宣传新电影《不可能的任务：最终清算》，爽朗的笑声令人留下了深刻印象。



【汤姆・克鲁斯自信喊出知道 BTS！】

开头 Jin 就好奇地问：「你知道BTS吗？」

阿汤哥自信地喊出：「当然知道！」

Jin：「我居然会在汤姆・克鲁斯面前说出这句话，真是太高兴了。」



阿汤哥：「是的！我知道BTS，我当然知道，大家都知道BTS。」

Jin 对著镜头炫耀著：「BTS的成员们啊，汤姆・克鲁斯说知道我们耶。」

之后，汤姆・克鲁斯很认真地分享道：「首先我想说的是，真心祝贺你，我想说BTS和Jin到现在为止做到的一切都太厉害了！我是你们的忠实粉丝（字幕开心打上：是ARMY），很高兴能在这里和你见面。」Jin对此也感到非常光荣。



而Jin也开心地分享到，因电影分级年龄限制的关系，印象很深刻的是自己15岁时，看得第一部电影就是《不可能的任务》，真的很荣幸可以访问到汤姆・克鲁斯。

【Jin 推荐汤姆・克鲁斯的韩国刺激美食】

被问到「对韩国最有印象的是？」汤姆・克鲁斯表示首先是热情的人们，历史文化，食物也非常好吃，也拍了很多很棒的电影，当然还有音乐。



汤姆・克鲁斯还分享了自己吃到韩式BBQ炸鸡真的很美味，也吃过烤五花肉。还反问Jin最喜欢的食物是什么？Jin推荐了水拌生鱼片，自己喜欢刺激的食物，切好的生鱼片加上蔬菜和海鲜，以及韩国调味辣酱加在一起，相当美味！



【Jin 推荐汤姆・克鲁斯的韩国刺激美食】

Jin 也有幸率先欣赏的电影，对此赞不绝口，汤姆・克鲁斯表示电影总共花了7年拍摄，很多动作戏就光了好几年的时间准备，技术难度相当高，水中拍摄真的非常危险，空中戏也是本人亲自上阵，从特技飞机、喷射机到直升机、跳伞等等，掌握这些操控能力就花了很多时间。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻