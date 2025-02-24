TWICE多贤「韩版那些年」《你是我眼中的苹果》特映，子瑜暖心写下长文心得

TWICE多贤近日与B1A4振永，正积极宣传主演的电影韩版《那些年，我们一起追的女孩》（台译：《你是我眼中的苹果》），上周举行发表会暨特映会时，TWICE成员们出席力挺，其中忙内子瑜还写下长文心得呢！

「心情真的很不一样……其实电影开拍时仍几乎每天都和姐姐见面，所以刚开始不太习惯在电影院看到姐姐以演员出现在画面里，但真的很期待，看完电影后还能看到姐姐不同的模样，感觉很好。和平时在一旁一起在舞台上活动的模样不同，以演员开始活动真的很帅！」

「而且我觉得这个角色真的很适合姐姐，也很适合姐姐的性格。以前就听说过姐姐当学生时是模范生，出道后现在也一样一直努力，当偶像模范生。从偶像转变为演员的准备真的不容易，这背后应该做了很多努力。即便姐姐可能会觉得担忧，但想告诉你你做得很好。今天看完电影想回到青春了呵呵，看电影的时候也想流泪……不过感受到了悸动，后半也温暖又感动。还有每个场面都很漂亮。整个准备过程一定很辛苦，辛苦了。期待以后能看到姐姐更多的作品！」



子瑜的温暖文字，让粉丝ONCE、网友也感受温馨氛围，表示感动。而MOMO也发了一小段文字说：「我们多贤，看起来都很漂亮，看了很激动、很有趣也很骄傲。」TWICE彼此互动、团魂都让人称羡啊！



▼TWICE出席特映会偷偷摸摸(?)献花给多贤，可爱又温馨



아 트와이스 일동 강아지마냥 우다다다 뛰어나와서 꽃다발전달식하는거 진심 따뜻하고 개털날림 ㅜㅜ하 귀여워 pic.twitter.com/e5J1bYssk0 — 소스케 (@2asmd7) February 19, 2025

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