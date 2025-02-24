全面公開！BTS防彈少年團成員J-Hope 首次世巡降臨台北，一連兩場話題開唱

萬眾矚⽬，世界級天團 BTS 成員J-Hope 正式官宣 全新巡演《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI》 將於 5 ⽉ 24 及 25 號⼀連兩天於林⼝體育館話題登場，更是J-Hope ⽣涯⾸次展開世界巡迴，即刻起⾄ Live Nation Taiwan 官⽅網站www.livenation.com.tw 免費加入會員，可在 3 ⽉ 4 ⽇上午 11 點獲得搶先購票機會，3⽉ 5 ⽇上午 11 點拓元售票系統全⾯開賣。

等待已久的《j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’》世界巡迴，從⾸爾奧林匹克體操競技場出發，⼀路唱⾄北美地區包括布魯克林、芝加哥、洛杉磯等，亞洲場次則有⾺尼拉 、新加坡、雅加達及 5 ⽉ 24 及 25 號林⼝體育館，此次也加碼推出兩款限量 VIP 套票，包括 VIP HOPE Package、VIP STAGE Package，更多及完整售票詳情請⾄www.livenation.com.tw 及拓元售票系統。



J-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in TAIPEI

•演出⽇期：2025/5/24, 5/25

•演出地點：林⼝體育館 Linkou Arena



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