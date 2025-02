少女时代成员 韩国最强女声TAEYEON 4月26日首度空降澳门

韩国女团少女时代队长TAEYEON,其超卓的唱功广为人知,在乐坛获得一致公认。TAEYEON给S♡NE带来好消息,TAEYEON将展开其个人巡回演唱会,而4月26日(星期六)将首度空降澳门威尼斯人综艺馆举行,由光尚娱乐及REG主办的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。为S♡NE带来动人美声,势必掀起扑飞热!

TAEYEON在去年11月发行第六张迷你专辑《Letter To Myself》,乐评一致叫好。专辑共收录六首歌曲,展示了她丰富多彩的魅力,更涵盖了多种音乐类型。。继推出《Letter To Myself》专辑,SM Entertainment宣布TAEYEON的第六次个人巡回演唱会《TAEYEON CONCERT – The TENSE》,亦是她继2023年的《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》时隔约1年7个月的时间再度举办个人演唱会。该巡演於2025年3月7日首尔开始,预计前往台北、马尼拉、雅加达、东京、澳门、新加坡、曼谷、香港等九个城市举行,4月26日(星期六)将假澳门威尼斯人综艺馆举行。这是TAEYEON首次在澳门举行的个人演唱会,期盼已久的歌迷终於可以一睹她的风采。

更多演出资讯、票价、公开发售及座位表详情请留意光尚娱乐及REG的 FB / IG日后公布!

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

相关新闻