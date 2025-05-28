苏志燮最新力作6月6日公开！《无赦之仇》为弟弟李浚赫复仇面对父子档许峻豪x秋英宇！还有车胜元特别演出！

N台即将於6月6日公开的新电视剧集《无赦之仇》共有8集长度，由苏志燮主演，剧情描述自断阿基里斯腱而离开了黑社会的南基准（苏志燮饰），在担任组织二把手的弟弟南基硕（李浚赫饰）死亡后，他睽违11年重返组织只为帮弟弟复仇，属於黑帮动作风格作品。

剧情中描述黑社会两大组织「周云」与「凤山」的对立，而苏志燮与李浚赫兄弟档都属於「周云」，在哥哥离开这圈子后，弟弟更是被视为「周云」的接班人，最高位者李周云（许峻豪饰）对於接班人之死又有什么样的作为？李周云的亲儿子李金守（秋英宇/秋泳愚饰）则为现任检察官，预告中他表示要选边站，究竟是父亲这边还是其他组织？

而许峻豪与秋英宇在本作品中演出父子，两人分别在最近的《宝物岛》与《外伤重症中心》《玉氏夫人传》等作品有著令人印象深刻的演出，秋英宇更是日前获颁百想艺术大赏男子新人奖，也令人期待他在这部作品的演技变身，预告中他似乎是位充满野心的检察官，是否会暗中协助父亲的组织？

李浚赫也将演出本片中的关键人物，在哥哥苏志燮离开组织后，他被培养成接班人，却突然遭到莫名袭击而丧命，到底这是否为组织内策画的？或是其他组织伺机而动挑起争端？就是哥哥出动重返组织复仇的原因。片中更有车胜元以及孔明的特别演出，阵容相当华丽，精彩可期。

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