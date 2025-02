少女時代成員 韓國最強女聲TAEYEON 4月26日首度空降澳門

韓國女團少女時代隊長TAEYEON,其超卓的唱功廣為人知,在樂壇獲得一致公認。TAEYEON給S♡NE帶來好消息,TAEYEON將展開其個人巡迴演唱會,而4月26日(星期六)將首度空降澳門威尼斯人綜藝館舉行,由光尚娛樂及REG主辦的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。為S♡NE帶來動人美聲,勢必掀起撲飛熱!

TAEYEON在去年11月發行第六張迷你專輯《Letter To Myself》,樂評一致叫好。專輯共收錄六首歌曲,展示了她豐富多彩的魅力,更涵蓋了多種音樂類型。。繼推出《Letter To Myself》專輯,SM Entertainment宣布TAEYEON的第六次個人巡迴演唱會《TAEYEON CONCERT – The TENSE》,亦是她繼2023年的《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》時隔約1年7個月的時間再度舉辦個人演唱會。該巡演於2025年3月7日首爾開始,預計前往台北、馬尼拉、雅加達、東京、澳門、新加坡、曼谷、香港等九個城市舉行,4月26日(星期六)將假澳門威尼斯人綜藝館舉行。這是TAEYEON首次在澳門舉行的個人演唱會,期盼已久的歌迷終於可以一睹她的風采。

更多演出資訊、票價、公開發售及座位表詳情請留意光尚娛樂及REG的 FB / IG日後公布!

