少女時代成員 韓國最強女聲TAEYEON 4月26日首度空降澳門

韓國女團少女時代隊長TAEYEON，其超卓的唱功廣為人知，在樂壇獲得一致公認。TAEYEON給S♡NE帶來好消息，TAEYEON將展開其個人巡迴演唱會，而4月26日(星期六)將首度空降澳門威尼斯人綜藝館舉行，由光尚娛樂及REG主辦的《TAEYEON CONCERT – The TENSE in MACAU》。為S♡NE帶來動人美聲，勢必掀起撲飛熱！

TAEYEON在去年11月發行第六張迷你專輯《Letter To Myself》，樂評一致叫好。專輯共收錄六首歌曲，展示了她豐富多彩的魅力，更涵蓋了多種音樂類型。。繼推出《Letter To Myself》專輯，SM Entertainment宣布TAEYEON的第六次個人巡迴演唱會《TAEYEON CONCERT – The TENSE》，亦是她繼2023年的《TAEYEON Concert – The ODD Of LOVE》時隔約1年7個月的時間再度舉辦個人演唱會。該巡演於2025年3月7日首爾開始，預計前往台北、馬尼拉、雅加達、東京、澳門、新加坡、曼谷、香港等九個城市舉行，4月26日(星期六)將假澳門威尼斯人綜藝館舉行。這是TAEYEON首次在澳門舉行的個人演唱會，期盼已久的歌迷終於可以一睹她的風采。

更多演出資訊、票價、公開發售及座位表詳情請留意光尚娛樂及REG的 FB / IG日後公布！

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