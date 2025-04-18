少女时代太妍日本演唱会「The TENSE」临时取消，原因竟是「器材未运抵」！亲自发文安慰粉丝，深感空虚似「遭盗窃」

SM娱乐昨日通过日本官网宣布，少女时代队长太妍SOLO出道10周年纪念演唱会「The TENSE」东京都两日场次全部取消，原因是巡演所用器材迟迟未运到日本，因此判断无法强行举办。

SM娱乐表示，太妍演唱会「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN」原计划於4月19日和20日在东京都有明体育馆举办，但直到17日晚间，相关器材仍未抵达日本，给演出准备工作造成了巨大混乱。 公司已与相关部门做过多次商议，探讨了所有可能性、包括另寻时日开唱，最终判断难以在准备周全的状态下进行演出，对粉丝致以歉意。



随后，太妍在粉丝沟通app亲自留言，表示她也很讨厌目前的状况，更对SONE（粉丝名）感到抱歉和担忧：「通过所有人的努力和期待所打造的我的演出，在一瞬间就化为乌有，感觉像是被偷走了一样，我甚至不知道该如何表达这份空虚与失落。」



韩网友表示海外公演偶尔就会出现器材设备遭海关暂时扣押的情况，只能说运气糟糕，也有人认为上一场演出间隔太近（12日雅加达），所属社对於日程的安排不够周到。 不少粉丝已经为本次演唱会支付门票和机酒费用、感到手足无措，非粉也纷纷表达愤怒：「开了30多年的娱乐公司居然会犯这种错误」「第一次见到这样的取消原因」「到底会不会做事」「这可是太妍级别的歌手啊」。



此外，太妍SOLO出道十周年亚洲巡回演唱会「The TENSE」今年3月7日以首尔为起点开跑，已在台北、马尼拉、雅加达与当地粉丝见面，剩余场次包括澳门、新加坡、曼谷、香港等。



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