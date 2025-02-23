SF9澯熙PO童年合照悼念金赛纶，继文彬后又一圈内旧友离开

21日，SF9成员澯熙在个人IG发布一张与金赛纶的合照，配上一张白色图片、没有留下任何文字，无言地对已故演员金赛纶表达哀悼。

公开的照片中，灿熙与金赛纶稚嫩的脸庞上洋溢著灿烂笑容，让人更加惋惜。



澯熙和金赛纶都是童星出身，且都在Fantagio旗下，曾一同出演《你能听到我的心吗》（2011）、《天上的花园熊背岭》（2011）、《女王的教室》（2013）等电视剧，2013年还一起出演了KBS综艺节目《不朽的名曲》。因为都是2000年出生，且接连合作多部作品，据说连两位演员的妈妈们都关系很好。







2019年，金赛纶还在IG PO出为澯熙庆祝生日的影片，留言道：「和家人一起庆祝生日派对，我的朋友，让我们长久相伴吧！」



2023年ASTRO文彬去世时，澯熙也曾PO出童年相拥和牵手的合照表达悼念。澯熙和文彬曾以「迷你东方神起」称号一同出演综艺节目《Star King》，跟ASTRO成员们一起在Fantagio度过了相当长的练习生时光。如今，澯熙在童年结识的圈内友人有两位相继离世，让不少网友感到心痛，希望澯熙在悲伤之后能够好好振作起来。





此外，金赛纶於16日下午被发现在首尔城东区的家中离世，享年25岁。 金赛纶生前最后一次更新IG，是1月26日文彬生日当天在限时动态发布与文彬的合照，写下「HBD♥」。照片拍摄於2015年，当时两人都在同一家经纪公司Fantagio。



金赛纶过世后，众多演艺圈人士前往灵堂吊唁、表达哀思，包括曾与她合作电影《大叔》的元斌、挚友韩韶禧、乐童音乐家成员李秀贤等。 金赛纶的出殡仪式已於19日在家属及亲友的陪伴下低调进行。



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